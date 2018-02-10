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Nihat Genç'ten CHP'ye sert ifadeler

Gazeteci yazar Nihat Genç, CHP'nin kurultayını değerlendirdi. Kurultay bildirgesinin açılımcı olduğunu belirten Genç "Altı Ok CHP'de süs durumuna düştü. PKK'nın uzantılarıyla ittifaka girdiler. CHP-HDP koalisyonunu hedefinde İstanbul var" diye konuştu

Gazeteci yazar Nihat Genç Ulusal Kanal'da Veryansın programında Erdem Atay'ın sorularını yanıtladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 36. Olağan Kongresi'ni değerlendiren Genç, kurultay bildirgesinin açılımcı olduğunu söyledi.

Altı Ok'un CHP'de süs durumuna düştüğünü ifade eden Nihat Genç, sert ifadeler kullandı.

"PKK'nın uzantılarıyla ittifaka girdiler" diyen Genç, CHP-HDP koalisyonunun hedefinde İstanbul'un olduğunu belirtti.

CHP kurultayı hakkında yorumlarını sürdüren gazeteci Nihat Genç, "Bunlar yedi düvelin uşaklarıdır" şeklinde konuştu.

"Etnik yapılar emperyalizmin oyuncağıdır" diyen Genç, etnik siyaset yapanların CHP Parti Meclisi'ne (PM) doldurulduğunu söyledi.

"Bölücülerle işbirliği yapıyorsan Atatürkçüyüz demeyin" uyarısında bulunan Nihat Genç, hem Atatürkçü hem de açılımcı ve federasyoncu olunamayacağının altını çizdi.

"Neoliberaller emperyalizmin kurumlarında parayla çalıştı" diye konuşan gazeteci yazar Nihat Genç, neoliberallerin CHP'ye toplandığı değerlendirmesinde bulundu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #veryansın #nihat genç #erdem atay #chp #hdp #istanbul #pkk
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