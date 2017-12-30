Gazeteci yazar Nihat Genç, Ulusal Kanal'da Erdem Atay'ın sunduğu Nihat Genç'le Veryansın programında önemli uyarılarda bulundu.
2017 yılının son programında Genç, günümüz edebiyat dergilerinin kafasını karıştırdığını söyledi.
KAFA DERGİSİ
Programda önemli açıklamalar yapan Nihat Genç, Kafa dergisi uyarısında da bulundu.
Genç, dergiyi çıkaran kişinin birçok FETÖ dosyası kapsamında tutuklu yargılanan eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in adamı olduğunu belirtti.
Gazeteci yazar Genç, "Edebiyatı kamufle olarak kullanıyor" dedi.
ulusal.com.tr
Gazeteci yazar Nihat Genç'ten önemli Kafa dergisi uyarısı geldi. Genç, "Dergiyi çıkaran Ali Fuat Yılmazer'in adamı" diye konuştu
Gazeteci yazar Nihat Genç, Ulusal Kanal'da Erdem Atay'ın sunduğu Nihat Genç'le Veryansın programında önemli uyarılarda bulundu.
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