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Nihat Genç'ten Murat Hazinedar açıklaması

Gazeteci yazar Nihat Genç, Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Murat Hazinedar ile ilgili konuştu. Genç, Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığından önce CHP'nin görevden alması gerektiğini belirtti

Ulusal Kanal'da Nihat Genç ile Veryansın programında CHP'li Murat Hazinedar'ın Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması konuşuldu.

CHP'yi uyardıklarını belirten Genç, uyarılarının dikkate alınmadığını aktardı.

"Uyardık, biz kötü oldu, sonuç ortada" ifadelerini kullanan Genç, "İktidar yerel seçimlerin kapısını açtı" dedi.

"Pisliklerinizi temizlemek için Atatürk'ü kullanmayın" diye konuşan Genç, Hazinedar'ı İçişleri Bakanlığından önce CHP'nin görevden alması gerektiğini belirti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #nihat genç #murat hazinedar #chp #beşiktaş #veryansın #ulusal kanal
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