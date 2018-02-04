Gazeteci yazar Nihat Genç, "CHP, HDP'nin kontrolünde. HDP ile ittifak söylemleri utanç verici. 1991'de PKK bağlantılı vekilleri, SHP Meclis'e taşıdı. CHP'nin omurgası 90'lı yıllarda kırıldı. Kaset kumpası CHP'yi bitirdi" dedi

Gazeteci yazar Nihat Genç, Ulusal Kanal'da Veryansın programında Erdem Atay'ın sorularını yanıtladı.



CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nı değerlendiren Genç, CHP'nin HDP'nin kontrolünde oldığunu söyledi.



HPD ile ittifak söylemlerinin utanç verici olduğunu belirten Genç, "1991'de PKK bağlantılı vekilleri, SHP Meclis'e taşıdı" diye konuştu.



CHP'nin omurgasının 90'lı yıllarda kırıldığını kaydeden Nihat Genç, "Kaset kumpası CHP'yi bitirdi" dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi Alevici yapılanmaya teslim ettiğini belirten gazeteci Genç, "CHP'de Kürtçüler ile Aleviciler rekabet ediyor. Atatürkçü tabanı HDP'li yöneticilere teslim ettiler" açıklamasını yaptı.



'CHP neden iktidar olamıyor?' sorusuna cevabın arandığı programda Genç, "Hiçbir partinin ayağına bu kadar şans gelmemiştir" şeklinde konuştu.



"Projeleri belli, CHP ve HDP'yi yan yana getirmek" diyen Nihat Genç, "HDP ile ilişkilerini gizlemek için Atatürk'ü kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.



"GÜL'Ü ADAY GÖSTERECEKLER"



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağının tartışıldığı programda Genç, "Türk ordusunu tasfiye eden Gül'ü aday gösterecekler" dedi.



"Ankara'da kurulan parti, Kobanicilerle bitmiştir" şeklinde konuşan gazeteci yazar Nihat Genç "BOP'un FETÖ'nün PKK'nın adamı oldunuz milletin adamı olamadınız" dedi.





PROGRAMIN TAMAMI





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