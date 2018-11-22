Yerel seçim mesaisi hız kazandı. AKP ile MHP, CHP ile de İyi Parti, İstanbul ve Ankara için büyük oranda uzlaştı. Büyükşehir adaylarının bu ayın sonunda netleşmesi bekleniyor. Siyasi partiler Adana ve Mersin gibi kentler için de temas halinde. Bakan Zeybekci, Ulusal Kanal Ege Bölgesi Haber Müdürü Ufuk Akkaya'nın yerel seçimle ilgili sorusuna yanıt verdi. Zeybekci İzmir adaylığı konusunda ne dedi, haberimizde izleyelim...

24 Haziran'daki ittifaklar yerel seçimlerde lokal işbirliği halinde devam edecek.



31 Mart 2019'daki yerel seçimler için aday mesai yapan siyasi partiler ittifak görüşmelerine de hız verdi.



AKP, 24 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'in de içinde bulunduğu 40 il ve ilçe belediyesi için adayını açıklamaya hazırlanıyor. Cumartesi günü saat 14'te İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek aday tanıtım toplantısı öncesi de bazı isimler belli olmaya başladı.



AKP'nin Ankara adayının Mehmet Özhaseki, İstanbul adayının ise Binali Yıldırım olduğu büyük oranda kesinleşti. İzmir için adı konuşulan Nihat Zeybekci ise dikkat çeken bir açıklama yaptı. İzmir'de Ulusal Kanal Ege Bölgesi Haber Müdürü Ufuk Akkaya'nın sorusunu yanıtlayan Zeybekci, adaylığa yeşil ışık yaktı.



Bu arada Çarşamba günü 55 dakika görüşme yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bazı kentler üzerinde uzlaştığı belirtildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Ordu'da AKP'nin, Mersin, Manisa ve Osmaniye'de MHP'nin destekleneceği ifade edildi.



AKP ile MHP arasında pazarlık konusu olan birçok kent CHP ile İyi Parti arasında da işbirliği ve ittifak için müzakere ediliyor.



Kulislerde, CHP ve İyi parti'nin özellikle Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Adana için uzlaştığı konuşuluyor.



HDP ile arka kapı diplomasisi, İyi Parti ile açıktan görüşmeler yapan CHP, Saadet Partisi ile de bir araya gelecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmenin 26 Kasım Pazartesi olacağını duyurdu.



30 Kasım'da 300'e yakın belediye başkanını daha açıklamaya hazırlanan CHP'de 22 Kasım günü İnce Kılıçdaroğlu zirvesi oldu. İstanbul için aday olmak isteyen eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında görüştü. Görüşme sonrası İnce, kameralar karşısına geçti.





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