Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Türkiye İhracartçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "artık farklılaşmamız lazım" dedi hedeflerinin" aktif ihracatçı sayısını yüzde yüze çıkarmak" olduğunu söyledi. Zeybekçi AB ile ilişkilerin de 2018'in sonbaharından sonra farklı bir noktaya geleceğini savundu. Bu arada TİM başkanlığına İsmail Gülle seçildi.

Artık değişmek lazım dedi, ihracattaki hedeflerini açıkladı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Türkiye İhracartçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.



Zeybekçi, Türkiye'nin birçok alanda kendisini garanti altına alması gerektiğini söyledi.



Zeybekçi AB ile ilişkilerin de 2018'in sonbaharından sonra farklı bir noktaya geleceğini öne sürdü.



Başbakan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Zeybekçi'nin katıldığı Türkiye İhracatçılar Meclisinin Olağan Genel Kurulunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na İsmail Gülle seçildi.



ulusal.com.tr