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Nijerya'da kaçırılan 10 Türk denizci Türkiye'ye döndü
Nijerya'da kaçırılan 10 Türk denizci Türkiye'ye döndü
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Nijerya'da kaçırılan 10 Türk denizci Türkiye'ye döndü

Nijerya'da serbest bırakılan denizciler Türkiye'ye ulaştı. Bayramın ilk gününde İstanbul Havalimanı'na inen 10 denizciyi aileleri karşıladı

Nijerya'da kaçırılan 10 Türk denizci Türkiye'ye döndü

Nijerya'da kaçırıldıktan günler sonra serbest bırakılan 10 denizci Türkiye'ye döndü. 

Denizciler, THY'nin Abuja'dan kalkan 0624 sefer sayılı uçağıyla 08.40'ta İstanbul Havalimanına indi. 

Polis eşliğinde TGS'ye ait bir araçla İstanbul Havalimanı VIP salonuna götürülen denizcileri burada aileleri karşıladı. 
 
Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz akşamı 18 Türkün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy-I adlı kargo gemisine saldırarak kaptan da dahil 10 denizciyi kaçırmıştı. 

Kaçırılan 10 mürettebat önceki gün bırakılmıştı.

ulusal.com.tr
 


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #türkiye #nijerya
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