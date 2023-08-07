Nilperi Şahinkaya'nın açıklamasında gözden kaçan ayrıntı! Ekrem İmamoğlu Melis Çatak ve Sakine Garipoğlu'nun ilişkisi ne?

Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinin yankıları hâlâ dinmiş değil. Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu, hapisanede intihar etmişti. Karabulut ailesi Garipoğlu'nun hapisten kaçtığını iddia etmesi üzerine cinayet yeniden gündeme gelmişti. Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafının paylaşması da bu tartışmaların peşine tepki topladı.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN GÖZDEN KAÇAN AÇIKLAMASI

Sakine Garipoğlu ile çekilen fotoğrafla ilgili Nilperi Şahinkaya bir açıklama yaptı. Şahinkaya açıklamasında Sakine Garipoğlu'nu tanımadığını, başka bir arkadaşının arkadaşı olduğunu ve gittiği ortamda Sakine Garipoğlu'nun da olduğunu söyledi. Şahinkaya, günün anısı olarak bir fotoğraf çekildiğini söyledi. Şahinkaya'nın Sakine Garipoğlu'nun arkadaşı olarak belirttiği isim ise Melis Çatak. Melis Çatak, Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'nun sevgilisi.

MELİS ÇATAK SAKİNE GARİPOĞLU İLİŞKİSİ

Nilperi Şahinkaya'nın açıklamaları, Melis Çatak ve Sakine Garipoğlu'nun yakın arkadaş olduğu yönünde. Melis Çatak ve Sakine Garipoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Çeşme'de birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Yine Nilperi Şahinkaya'nın söylediğine göre üçlünün fotoğrafını çeken isim Melis Çatak. Melis Çatak ve Sakine Garipoğlu'nun ilişkilerinin ne boyutta olduğu ise bilinmiyor.

SAKİNE GARİPOĞLU'NDAN TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRAN PAYLAŞIMLAR

Melis Çatak'ın arkadaşı Sakine Garipoğlu, son günlerde yaptığı paylaşımlarla hem Karabulut ailesinin hem de Türk milletinin tepkisini üstüne çekti. Garipoğlu, önce Münevver Karabulut'un katledildiği kanepede gülerek verdiği pozla gündeme geldi. Sonraki paylaşımı ise kan donduracak nitelikte. Sakine Garipoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı heykel fotoğrafı, akıllara Münevver Karabulut cinayetini getirdi. Paylaşım sonrası Karabulut ailesinin avukatı sert tepki gösterdi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN MÜSTAKBEL GELİNİNE VAPUR

Bütün bunların yanında gündeme bomba gibi düşecek bir iddia da TRHaber'den geldi. TRHaber'in haberine göre Ekrem İmamoğlu, müstakbel gelini ve Sakine Garipoğlu'nun yakın arkadaşı Melis Çatak'a vapur kiraladı. Eğlence sektöründe hizmet veren Nebula isimli şirketin sahibi Çatak, İBB'den vapur kiralayarak burayı yüzen ofis haline getirdi. Vapurun Çatak'a hangi şartlar ile kiralandığı ise bilinmiyor. Vapurun kirası ise yine bilinmeyenler arasında.