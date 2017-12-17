Yılbaşı büyük ikramiyesi için Bahçekapı'daki Nimet Abla gişelerinden bilet almaya gelenler Eminönü Meydanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.
Milli Piyango'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 61 milyon lirayı kazanmak isteyen yüzlerce kişi, Eminönü'ndeki Nimet Abla gişelerine akın etti.
Yağmura rağmen gişelerin önünde uzun kuyruk oluşturanlar saatlerce bekledi. Yılbaşı bileti almak için şehir dışından bile geldiğini söyleyenler var.
Eminönü'ndeki uzun kuyrukta beklemek istemeyenler de çevredeki seyyar satıcılardan yılbaşı bileti aldı.
İstanbul Bahçekapı'daki Nimet Abla gişelerinden bilet almaya gelenler Eminönü Meydanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.
Yılbaşı büyük ikramiyesi için Bahçekapı'daki Nimet Abla gişelerinden bilet almaya gelenler Eminönü Meydanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.
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