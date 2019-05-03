banner1005
IDEF'te milli silahlar görücüye çıktı
IDEF'te milli silahlar görücüye çıktı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Nisan ayında 93 terörist etkisiz hale getirildi

Terör listesinde bulunan bir PKK'lının daha üstü çizildi. Amanoslar kırsalında öldürülen 5 teröristten 1 birinin gri listede aranan Ramazan Faik olduğu öğrenildi. Geride bıraktığımız Nisan ayında 93 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Nisan ayında 93 terörist etkisiz hale getirildi

Nisan ayındaki terör operasyonlarında 93 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin 25'i öldürüldü. 34 PKK'lı sağ ele geçirilirken 24'ü de teslim oldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı operasyonlara ilişkin bilgilendirme yaptı. Çataklı, "kış operasyonlarında etkişsizleştirilen terörist sayısının 207 olduğunu" söyledi.

Son başarılı operasyon Hatay'da yapıldı. PKK'nın sözde lider kadrosundaki "gri" kategoride yer alan Ramazan Faik öldürüldü. Faik'in Amanoslar kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri olduğu öğrenildi.

Sınır ötesinde de operasyonlar sürüyor. Tespit edilen terör hedefleri jetlerle vuruluyor.

Savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Metina kampına bomba yağdırdı. Harekâtla ilgili Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

PKK tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat depoları ve barınaklar imha edildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.