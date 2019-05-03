Terör listesinde bulunan bir PKK'lının daha üstü çizildi. Amanoslar kırsalında öldürülen 5 teröristten 1 birinin gri listede aranan Ramazan Faik olduğu öğrenildi. Geride bıraktığımız Nisan ayında 93 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Nisan ayındaki terör operasyonlarında 93 PKK'lı etkisiz hale getirildi.



Etkisiz hale getirilen teröristlerin 25'i öldürüldü. 34 PKK'lı sağ ele geçirilirken 24'ü de teslim oldu.



İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı operasyonlara ilişkin bilgilendirme yaptı. Çataklı, "kış operasyonlarında etkişsizleştirilen terörist sayısının 207 olduğunu" söyledi.



Son başarılı operasyon Hatay'da yapıldı. PKK'nın sözde lider kadrosundaki "gri" kategoride yer alan Ramazan Faik öldürüldü. Faik'in Amanoslar kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri olduğu öğrenildi.



Sınır ötesinde de operasyonlar sürüyor. Tespit edilen terör hedefleri jetlerle vuruluyor.



Savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Metina kampına bomba yağdırdı. Harekâtla ilgili Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.



PKK tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat depoları ve barınaklar imha edildi.





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