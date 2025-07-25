Nişantaşı’nda okulda yangın çıktı! 15 öğrenci tahliye edildi

Şişli Nişantaşı’ndaki bir okulda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaz okulu kapsamında binada bulunan 15 öğrenci tahliye edildi. Yangına müdahale sürüyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Nişantaşı’nda okulda yangın çıktı! 15 öğrenci tahliye edildi
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NİŞANTAŞI’NDA OKULDA YANGIN: 15 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Şişli ilçesine bağlı Nişantaşı’nda bir okul binasında yangın çıktı. Olay, yaz okulu kapsamında eğitimin sürdüğü saatlerde meydana geldi.

Yangının çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, okulda bulunan 15 öğrenci güvenli şekilde tahliye edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Nişantaşı’nda okulda yangın çıktı! 15 öğrenci tahliye edildi - Resim : 1

Nişantaşı’nda okulda yangın çıktı! 15 öğrenci tahliye edildi - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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