Nissibi Köprüsü 11 yılda ülke ekonomisine 5,9 milyar lira tasarruf sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kamuoyunda "Doğu'nun Boğaz Köprüsü" olarak adlandırılan Nissibi Köprüsü'nün hizmete açılışının 11. yıl dönümü vesilesiyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Vatandaşların hizmetine 21 Mayıs 2015 tarihinde sunulan köprünün, Güneydoğu Anadolu kara yolu ulaşım ağı içerisinde en stratejik geçiş noktalarından birini oluşturduğunu belirten Bakan Uraloğlu, projenin bölge taşımacılığındaki önemine dikkat çekti. Atatürk Barajı'nın su tutmasıyla birlikte uzun yıllar boyunca yalnızca feribotlar aracılığıyla kontrollü olarak sağlanan Adıyaman ile Diyarbakır arasındaki ulaşım, Nissibi Köprüsü'nün tamamlanmasıyla kesintisiz bir yapıya kavuşturulmuştu.

HEM YOL KISALDI HEM DE MİLYARLARCA LİRA CEPTE KALDI

Bakan Uraloğlu, Diyarbakır'ın batı, Adıyaman'ın ise doğu illerine olan ulaşım mesafesini tam 40 kilometre kısaltan köprünün seyahat sürelerini de feribotla geçişe kıyasla yaklaşık bir buçuk saat daha kısa sürdürdüğünü bildirdi. Yatırımın ekonomik ve çevresel kazanımlarına dair verileri paylaşan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti: "Nissibi Köprüsü'nü açıldığı günden bu yana 6,9 milyon araç kullanırken, 11 yıllık süreçte zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 2,6 milyar lira olmak üzere toplam 5,9 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı egzoz emisyonu 128 bin ton azaldı."

Adıyaman ve Diyarbakır illeri arasındaki en kısa kara yolu ulaşım konforunu sunan köprü, teknik özellikleri ve estetik mimarisiyle de ön plana çıkıyor. Bakan Uraloğlu'nun aktardığı mühendislik verilerine göre, gergin eğik kablo askılı sistemle inşa edilen yapının orta açıklığı 400 metre, kenar açıklıkları ise 105'er metre uzunluğa sahip. Toplamda 610 metre uzunluğu bulunan Nissibi Köprüsü, 24,5 metre genişliği ve 4 şeritli yol yapısıyla sürücülere hizmet veriyor. Bölgenin sembol yapılarından biri olan dev köprünün kule yüksekliği ise tam 96 metre olarak ölçülüyor.