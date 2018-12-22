Alanlara çıktılar, Türk Ceza Kanunu'na ek madde önerisi sundular, Yine olmadı. Ne etkili bir önlem ne etkili bir ceza... Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son örneği, Antalya'da Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. Hekimler, kalıcı önlem ve caydırıcı ceza talep ediyor.

Parmakları kırıldı. Saçlarından sürüklendi. Isırıldı. Yetmedi, hakarete uğradı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin doktor ve hemşireleri yoğun bakımda ki bir nöbet gecesini, dehşetle geçirdi.



Görevi başında bir kez daha şiddete maruz kalan sağlık çalışanları isyanda...



Sağlık çalışanlarının hedef gösterilerek hiç bir sorunun çözülemeyeceğini vurgulayan hekimler, sağlıkta şiddet yasasının zorunluluğuna dikkat çekti.



Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, sistemi eleştirdi. Hasta ve sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirecek söylem ve tavırlardan vazgeçilmesini istedi.



Tabip Odası'nın düzenlediği basın açıklamasına Aile Hekimleri Derneği ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası da destek verdi.



ulusal.com.tr