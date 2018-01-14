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Nöbet mücadelesinde 69. hafta geride kaldı

Kapatılan askeri okulların açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde 69'ncu hafta geride kaldı. İstanbul Beşiktaş meydanında tutulan nöbete Cumhuriyetçi Hekimler de katıldı.

Nöbet mücadelesinde 69. hafta geride kaldı

Askeri okulların açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde 69 hafta geride kaldı.

Eylemin öncüsü Hıdır Hokka Milli Savunma Üniversitesi'nin asker değil devşirme yetiştireceğini ifade etti.
"Milli Savunma Üniversitesi 6 ay içinde subay yetiştirecekmiş. 6 ayda pırasa yetişmiyor."

GATA'nın Genelkurmay Başkanlığı'na bağlanması için mücadele veren Cumhuriyetçi Hekimler de meydanlardaydı. 

İstanbul Beşiktaş meydanında tutulan nöbete vatanseverler yağmur soğuk dinlemeden eyleme katıldı.

Askeri okulların açılması için başlatılan mücadele okullar açılana kadar devam edecek. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Askeri okullar
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