Nöbetçi Noter sorgulama! 14 Eylül Cumartesi nöbetçi noterler listesi! İstanbul, Ankara, İzmir

Türkiye Noterler Birliği vatandaşlar mağdur olmaması için hafta sonları da şehir nüfusuna göre nöbetçi noter uygulamasını hayata geçirdi. Büyükşehirlerden İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yaklaşık 81 il de nöbetçi noter uygulaması gerçekleştiriliyor.

14 EYLÜL CUMARTESİ NÖBETÇİ NOTERLER LİSTESİ

Noter işlemlerini hafta içinde gerçekleştiremeyenler merakla, nöbetçi noterler hangileri? Nöbetçi noterler listesi açıklandı mı? 14 eylül cumartesi nöbetçi noterler hangileri? sorularının cevaplarını arıyor. Peki, nöbetçi noterler hangileri? Nöbetçi noterler listesi açıklandı mı? 14 eylül cumartesi nöbetçi noterler hangileri? Nöbetçi noterler hafta sonu sabah saatlerinde işlem yapmaya başlıyor. Hafta içinde olduğu gibi hafta sonu da noter işlemlerini gerçekleştiren nöbetçi noterler akşam 16.00’ya kadar devam ediyor. Cumartesi Pazar nöbetçi noterlerinin hangileri olduğunu Türkiye Noterler Birliği resmi internet sitesinden her hafta olduğu gibi bu haftada yayınladı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA 14 EYLÜL CUMARTESİ İL İL NÖBETÇİ NOTER LİSTESİ 1 ADANA 10 FATMA YAVUZEŞ REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CAD. NO:30/A SEYHAN ADANA SEYHAN ADANA 3224533351 14.09.2019 2 ADANA 11 BELGİN ATASOY ÇINARLI MH. ZİYA PAŞA BULVARI HOCAOĞLU APT. NO:72/A SEYHAN ADANA SEYHAN ADANA 3224577355 14.09.2019 3 ADIYAMAN 3 YUSUF MUSLU YENİPINAR MAHALLESİ HARIKÇI CADDESİ NO:19 MERKEZ ADIYAMAN MERKEZ ADIYAMAN 4162140707 14.09.2019 4 AFYONKARAHİSAR 7 AYSUN SARGINALP DAİRECEP MAH. GAZLIGÖL CAD. KARAMAN CAMİİ KARŞISI N:33/A MERKEZ AFYONKARAHİSAR MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2722133969 14.09.2019 5 AMASYA 1 AYŞEGÜL OSKAY GÜRLEK DANİŞMEND CAD. N:1/2 CANİK AP 05100 MERKEZ AMASYA MERKEZ AMASYA 3582181301 14.09.2019 6 ANKARA 4 FATMA YASEMİN ÖZDEMİR ATATÜRK BLV. SOYSAL HAN, 91-18 KIZILAY 06620 ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA 3124354701 14.09.2019 7 ANKARA 52 NASUH ERGUN BOZKIR ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:141 HASKÖY KEÇİÖREN ANKARA KEÇİÖREN ANKARA 3123161111 14.09.2019 8 ANKARA 63 İBRAHİM YAVUZ UFUK ÜNİVERSİTESİ CAD.AMBROSİA ÇARŞISI 18/28 KAT:2 ÇUKURAMBAR ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA 3122844041 14.09.2019 9 AKYURT 2 MUZAFFER ÖNDER SARACALAR MAH BAŞKENT OTO GALERİCİLER SİTESİ (OTONOMİ) C4 BLK NO:7 AKYURT ANKARA AKYURT ANKARA 3128442013 14.09.2019 10 ANTALYA 5 HİKMET İLİKLİER ŞARAMPOL CAD.NO:108 KARADENİZ İŞH. ZEMİN KAT N:33 07040 MURATPAŞA ANTALYA MURATPAŞA ANTALYA 2422431020 14.09.2019 11 ANTALYA 11 GÜLSÜM BÜLTE ARAPSUYU MAH. ATATÜRK BUL. GÜNEŞ SİT. B BLOK NO:17B/1 KONYAALTI ANTALYA KONYAALTI ANTALYA 2422283752 14.09.2019 12 ALANYA 3 MUHAMMET HALICI ŞEKERHANE MAH.ŞEVKET TOKUŞ CAD.ÇALIŞAL APT. A BLOK N:44 K:1 D:7 ALANYA ANTALYA ALANYA ANTALYA 2425115131 14.09.2019 13 MANAVGAT 2 YAŞAR AKSOY YUKARIHİSAR MAH. TUGAYOĞLU CD. 20/D MANAVGAT ANTALYA MANAVGAT ANTALYA 2427465497 14.09.2019 14 AYDIN 3 NURTEN KURUMAHMUT SEVENCAN RAMAZAN PAŞA MAH. MİMAR SİNAN CD.N:18 K:1 09100 EFELER AYDIN EFELER AYDIN 2562126357 14.09.2019 15 KUŞADASI 3 CİHAN ŞAHYAR CAMİ KEBİR MAH. İNÖNÜ BULVARI ARAN İŞHANI N:70/24 K:2 09400 KUŞADASI AYDIN KUŞADASI AYDIN 2566128202 14.09.2019 16 BALIKESİR 3 SEMA MENKÜ ESKİ KUYUMCULAR MAH. MEKİK SK.H.ÇAKIR İŞHANI K:1/103 10100 KARESİ BALIKESİR KARESİ BALIKESİR 2662452351 14.09.2019 17 EDREMİT 5 YILMAZ ŞİŞMAN GAZİCELAL MAH. AKÇAY CAD. NO.48/H EDREMİT BALIKESİR EDREMİT BALIKESİR 2663722474 14.09.2019 18 BOLU 2 MELTEM TÜRKER CUMHURİYET CD.TABAKLAR MAH. N:3/1 14200 MERKEZ BOLU MERKEZ BOLU 3742152144 14.09.2019 19 BURSA 5 FİLİZ GÜNEŞ ATATÜRK CD. MUSA AMCA İŞHANI NO:48/2 16020 OSMANGAZİ BURSA OSMANGAZİ BURSA 2242214514 14.09.2019 20 BURSA 6 SEBAHAT ŞEN UYGUR ATATÜRK CD.SAYILGAN İŞ HANI N:63 K:2 OSMANGAZİ BURSA OSMANGAZİ BURSA 2242241494 14.09.2019 21 İNEGÖL 1 SELMA ÇİFTDEMİR CUMA MAH.NURİ DOĞRUL CD.N:14/1 16410 İNEGÖL BURSA İNEGÖL BURSA 2247151450 14.09.2019 22 ÇANAKKALE 5 HİLAL TANRISEVER KEMALPAŞA MH. BELEDİYE İŞ MERKEZİ LİSE CD. N:19 17100 MERKEZ ÇANAKKALE MERKEZ ÇANAKKALE 2862134310 14.09.2019 23 ÇORUM 2 FERİT ÇALIŞKAN YENİYOL MAH. GAZİ 4. SOK. NO:3/B MERKEZ ÇORUM MERKEZ ÇORUM 3642242408 14.09.2019 24 DENİZLİ 9 GÜLAY KÖYLÜOĞLU AKÇEŞME MAHALLESİ ŞEHİT KOÇANOĞLU CAD. 2/6 MERKEZEFENDİ DENİZLİ MERKEZ DENİZLİ 2583718884 14.09.2019 25 DİYARBAKIR 3 MEHMET TURGUT İLİKÇİOĞLU ALİ EMİRİ CD. ORYIL 15 APARTMANI ALTI YENİŞEHİR DİYARBAKIR YENİŞEHİR DİYARBAKIR 4122237675 14.09.2019 26 EDİRNE 5 ÖZGÜR EMRE AKSOY KIYIK CAD. BİLGEN PASAJI NO:33 ORDUEVİ YANI MERKEZ EDİRNE MERKEZ EDİRNE 2842120830 14.09.2019 27 ELAZIĞ 2 NEVZAT KURŞUN BOSNA HERSEK BULV.CİHANGİR İŞM NO:14/1 23100 MERKEZ ELAZIĞ MERKEZ ELAZIĞ 4242184007 14.09.2019 28 ERZURUM 5 ENVER VURAL KAZIMKARABEKİR İŞM. K:1 NO:62-63 25200 YAKUTİYE ERZURUM YAKUTİYE ERZURUM 4422348770 14.09.2019 29 ESKİŞEHİR 6 AYSUN TEKİNYER DELİKLİTAŞ MAH. ASARCIKLI CAD. DOĞAN APT.N:58 K:1 D:2 26000 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 2222200159 14.09.2019 30 GAZİANTEP 11 İRFAN EREN GÜNEŞ 3.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ SOSYAL TESİSLERİ N:16/A BAŞPINAR ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP 3423379698 14.09.2019 31 GAZİANTEP 12 ABDULLAH İSTEMEZ KARACAAHMET MAH. 38004 NOLU CADDE MATBAACILAR SİTESİ C BLOK NO:1 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP 3423289315 14.09.2019 32 GİRESUN 2 METE ÖZESEN OSMANAĞA CAD.ÇAPULACILAR ARASTASI SOK.N:1 MERKEZ GİRESUN MERKEZ GİRESUN 4542162530 14.09.2019 33 HATAY 5 HALİL DALMAN ATATÜRK CAD. M. CİLLİ İŞ HANI NO:126/C ANTAKYA HATAY ANTAKYA HATAY 3262215981 14.09.2019 34 ISPARTA 8 NESRİN ÜÇGÜL GAZİ KEMAL MAH. 121. CAD. N:33/A MERKEZ ISPARTA MERKEZ ISPARTA 2462012120 14.09.2019 35 MERSİN 6 AHMET YEŞİLDAĞ CAMİ ŞERİF MAH. CEMALPAŞA CAD. (107.CAD.) N:49 AKDENİZ MERSİN AKDENİZ MERSİN 3242392212 14.09.2019 36 TARSUS 2 ZÜMRAL GÜNDOĞDU KIZILMURAT MAH. 2716 SOK. N:11 TARSUS MERSİN TARSUS MERSİN 3246243981 14.09.2019 37 İSTANBUL 21 ZİYA GÖZEK KUVAYI MİLLİYE CD.N:8 KOCAMUSTAFAPAŞA 34280 FATİH İSTANBUL FATİH İSTANBUL 2126322082 14.09.2019 38 BAKIRKÖY 29 İLTER EFİLTİ ATATÜRK MAH. İKİTELLİ CD.N.6/1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 2124716285 14.09.2019 39 BEYOĞLU 28 FEYZİ ÜNAL HÜSREV GEREDE CD. N:100/1 TEŞVİKİYE 34365 ŞİŞLİ İSTANBUL ŞİŞLİ İSTANBUL 2122590907 14.09.2019 40 BEYOĞLU 29 GÖKÇE TOROSLU NECATİBEY CAD. DERİCİLER SK. NO:12 ERİŞEN İŞH. TOPHANE 34425 BEYOĞLU İSTANBUL BEYOĞLU İSTANBUL 2122527630 14.09.2019 41 EYÜPSULTAN 7 EKREM ALTAY İST. OTOGARI 2C-3 N:49 K:2 BAYRAMPAŞA EYÜPSULTAN İSTANBUL EYÜPSULTAN İSTANBUL 2126583552 14.09.2019 42 KADIKÖY 3 FATMA NURAY SUYABATMAZ OSMANAĞA MAH.SÖĞÜTLÜÇEŞME CD. PAVLONYA SK.FİRDEVS HN.N:1 K:1 81300 KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL 216 3456870 14.09.2019 43 KADIKÖY 5 EMİNE ARICAN KUŞDİLİ CD. YILDIZ İŞHANI NO:21/1 81300 KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL 2163495912 14.09.2019 44 ÜSKÜDAR 4 MÜJGAN BÜLBÜL ALEMDAĞ CD.N:117 K:1 81230 ÜMRANİYE İSTANBUL ÜMRANİYE İSTANBUL 2163163943 14.09.2019 45 ÜSKÜDAR 8 HİLAL TAKCI KÖROĞLU BEYLERBEYİ MAH. YALIBOYU CAD. NO:73/1-5 ÜSKÜDAR İSTANBUL ÜSKÜDAR İSTANBUL 2163188940 14.09.2019 46 İZMİR 5 SERAY KURU 855.SOK. ÖZEL İDARE İŞHANI N:40/A 35250 KONAK İZMİR KONAK İZMİR 2324835194 14.09.2019 47 İZMİR 16 FİLİZ VAROL GÜVEN MAH. 384 SOK. N:6A ŞİRİNYER BUCA İZMİR BUCA İZMİR 2324874444 14.09.2019 48 KARŞIYAKA 1 ÜLKÜ KÜÇÜKÖZ 1725 SOK. NO:45 A GİRİŞ KAT 35530 KARŞIYAKA İZMİR KARŞIYAKA İZMİR 2323647784 14.09.2019 49 KASTAMONU 3 METİN TOPRAK CEBRAİL MAH. PLEVNE CAD. NO:26 K:1 MERKEZ KASTAMONU MERKEZ KASTAMONU 3662127707 14.09.2019 50 KAYSERİ 10 HÜLYA KAYNAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 12. CD. TİCARET MERKEZİ N:5/11 38070 MELİKGAZİ KAYSERİ MELİKGAZİ KAYSERİ 3523212320 14.09.2019 51 KIRŞEHİR 2 HATİCE YILDIZ ANKARA CD.ÜNAL ÇARŞISI K:2 40200 MERKEZ KIRŞEHİR MERKEZ KIRŞEHİR 3862131951 14.09.2019 52 KOCAELİ 1 SİBEL GEREDELİ CUMHURİYET CD. GİRGİN İŞH. K:2 N:72 41200 İZMİT KOCAELİ İZMİT KOCAELİ 2623231058 14.09.2019 53 GEBZE 3 CUMHUR BİR SULTAN ORHAN MAH. HÜKÜMET CAD. 1104 SOK. MALKOÇOĞLU İŞ HANI N:5 P1 GEBZE KOCAELİ GEBZE KOCAELİ 2626413399 14.09.2019 54 KONYA 6 MEHMET ÖZDEVECİ İHSANİYE MAH. ABDÜLEZELPAŞA CAD. ÖZCAN ÇİMİ İŞHANI K:2 N:202-203 42060 SELÇUKLU KONYA SELÇUKLU KONYA 3323535757 14.09.2019 55 KONYA 13 MUSTAFA CANDAN HOROZLUHAN MAH.SELÇUKLU CAD.N:42-44 SELÇUKLU KONYA SELÇUKLU KONYA 3322488100 14.09.2019 56 KÜTAHYA 3 SEMRA AKTEPE YILDIRIM BEYAZIT MAH. ATATÜRK BULVARI NERGİS SOK. HİLAL APT. N:1 MERKEZ KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA 2742244303 14.09.2019 57 MALATYA 5 MELAHAT ENGİN ÖZALPER MAH. ÖZALP SOK. HAKAN APT.ALTI 7/A YEŞİLYURT MALATYA YEŞİLYURT MALATYA 4222111555 14.09.2019 58 MANİSA 2 BETÜL DEMİRCİ VAKIF İŞHANI K:1 45020 ŞEHZADELER MANİSA ŞEHZADELER MANİSA 2362313565 14.09.2019 59 KAHRAMANMARAŞ 7 HALİT PEKEREN ŞEHİT ABDULLAH ÇAVUŞ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BULV. SEMA APT ALTI NO:49/A ONİKİŞUBAT KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT KAHRAMANMARAŞ 3442259411 14.09.2019 60 MARDİN 2 ŞÜKRAN ÖZER 13 MART MAH. 8.SOKAK ÇAĞDAŞ İŞ MERKEZİ N:10/B MERKEZ YENİŞEHİR MARDİN YENİŞEHİR MARDİN 4822125346 14.09.2019 61 MUĞLA 2 BURCU KAYHAN EMİRBEYAZIT MAH.KURŞUNLU CAD. GİRGİN İŞHANI K:2 N:22 48000 MENTEŞE MUĞLA MENTEŞE MUĞLA 2522147517 14.09.2019 62 BODRUM 5 AHMET GÖKTAŞ ÇIRKAN MH. ATATÜRK BULV. NO:10/B BODRUM MUĞLA BODRUM MUĞLA 2523172005 14.09.2019 63 FETHİYE 3 ZAFER SAĞER ATATÜRK CAD. 94.SOK. NO:1 48300 FETHİYE MUĞLA FETHİYE MUĞLA 2526128001 14.09.2019 64 MARMARİS 4 NECDET KEÇECİ KEMAL SEYFETTİN ELGİN BULVARI ÇILDIR MAH. 162 SOK.N:8/B-C 48700 MARMARİS MUĞLA MARMARİS MUĞLA 2524121981 14.09.2019 65 NEVŞEHİR 5 OSMAN PİŞKİN GÜZELYURT MAH. 225.SOK. N:2/B MERKEZ NEVŞEHİR MERKEZ NEVŞEHİR 3842152020 14.09.2019 66 ORDU 3 AYŞEGÜL YETİŞİR DÜZ MH. KÜLTÜR CAD. N:12/1 KIZILAY İŞ MERKEZİ ALTINORDU ORDU ALTINORDU ORDU 4522250152 14.09.2019 67 RİZE 3 EKREM ŞERİF SEZGİN FEVZİ ÇAKMAK CD. NO:3/1 MERKEZ RİZE MERKEZ RİZE 4642130740 14.09.2019 68 SAKARYA 2 EMİN DEMİRCİ ERENLER MAH. 1091 SK. NO:3 Z/3 ERENLER SAKARYA ERENLER SAKARYA 2642742606 14.09.2019 69 SAMSUN 5 TÜRKAY TEZİR ÇİFTLİK MAH. İSTİKLAL CD. ÇİFTLİK İŞHANI NO:116/77 55060 İLKADIM SAMSUN 3622340262 14.09.2019 70 SİVAS 2 GÜLER ERDOĞAN OSMANPAŞA CD.ARI SİTESİ K:1 N:78/79 58070 MERKEZ SİVAS MERKEZ SİVAS 3462211019 14.09.2019 71 TEKİRDAĞ 5 MEHMET ALİ ÖZDEMİR CUMHURİYET MEYDANI ORAL PASAJI N:4-A SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ 2822628549 14.09.2019 72 ÇORLU 10 RIDVAN YILDIRIM ALİ PAŞA MAH. ÇETİN EMEÇ BULVARI NO:152-154/C ÇORLU TEKİRDAĞ ÇORLU TEKİRDAĞ 2826731130 14.09.2019 73 TOKAT 4 BAYRAM TÜRKMEN GAZİOSMANPAŞA BULVARI N:53/2 MERKEZ TOKAT MERKEZ TOKAT 3562128900 14.09.2019 74 TRABZON 3 ABDULLAH BAKİ ÖZDEMİR GAZİPAŞA MAH.UZUN SOK. ATATÜRK ALANI TRABZON İŞ MERKEZİ N:24 1.BODRUM KAT D:4 ORTAHİSAR TRABZON ORTAHİSAR TRABZON 4623214670 14.09.2019 75 ŞANLIURFA 2 ABDULLAH GÜNEŞ ATATÜRK BULVARI URFA İŞHANI K:1 N:101 63100 HALİLİYE ŞANLIURFA HALİLİYE ŞANLIURFA 4143133382 14.09.2019 76 UŞAK 6 TEOMAN MEHMET DOĞAN DURAK MAH. AKBUR SOK.41/A MERKEZ UŞAK MERKEZ UŞAK 2762222252 14.09.2019 77 VAN 2 MEHMET DAMAR KAZIM KARABEKİR CD.SOYDAN KAVŞAĞI YÖRÜK APT.K:1 N:1 MERKEZ VAN MERKEZ VAN 4322163040 14.09.2019 78 YOZGAT 1 SERPİL AĞCA AŞAĞINOHUTLU MAH. EMNİYET CAD. YOZGAT BELEDİYESİ HAL VE İŞ MERKEZİ K:2 NO: 3 İÇ KAPI NO: 9-10 (209-210) MERKEZ YOZGAT 3542121369 14.09.2019 79 ZONGULDAK 2 MEHMET FARUK YAPKUÖZ GAZİ PAŞA CD.TAHİR KARAOĞUZ SOK 24/1 67000 MERKEZ ZONGULDAK MERKEZ ZONGULDAK 3722535659 14.09.2019 80 AKSARAY 7 HALE ÖZDAL BÜYÜK BÖLCEK MAH. 34.CAD. TÜRK APT. NO:13/B MERKEZ AKSARAY 382 2150090 14.09.2019 81 KARAMAN 2 SİYAHSER ALTINTAŞ TAHSİN ÜNAL MH. 20.SOK N:4 TARTANLAR İŞ HANI K:1 MERKEZ KARAMAN MERKEZ KARAMAN 3382131246 14.09.2019 82 KIRIKKALE 5 SEMRA KARAÇAM BARBAROS HAYRETTİN CAD. NO:60/1 MERKEZ KIRIKKALE MERKEZ KIRIKKALE 3182182932 14.09.2019 83 BATMAN 1 MİTHAT KAVŞUT DİYARBAKIR CAD. YILMAZLAR CENTER K:2 N:205 72050 MERKEZ BATMAN MERKEZ BATMAN 4882132146 14.09.2019 84 SİLOPİ 3 ŞENNAN IŞIKALTIN CUDİ MAH. 63.CADDE NO:18/A SİLOPİ ŞIRNAK SİLOPİ ŞIRNAK 4865187071 14.09.2019 85 YALOVA 2 AFİTAB AYDIN CUMHURİYET CD.N:30/2 77100 MERKEZ YALOVA MERKEZ YALOVA 2268144899 14.09.2019 86 KARABÜK 3 MEHMET ALTAN TOKER ANKARA CD.ALTINKEPÇE İŞHANI KAT:1 MERKEZ KARABÜK MERKEZ KARABÜK 3704120993 14.09.2019 87 KİLİS 1 VEYSİ KAHRAMAN YAŞARAKTÜRK MAH. VATAN CAD. NO:4 MERKEZ KİLİS MERKEZ KİLİS 3488131634 14.09.2019 88 OSMANİYE 7 FİLİZ KOÇ RAUFBEY MAH. DR. DEVLET BAHÇELİ BULVARI 2. ETAP NO:46/18 MERKEZ OSMANİYE MERKEZ OSMANİYE 3288120012 14.09.2019 89 DÜZCE 6 TAMER BİNGÖL ŞEREFİYE MAH.RASİM BETİR PAŞA BULVARI AKGÜNOĞLU İŞ MERKEZİ N:1 K:1 MERKEZ DÜZCE MERKEZ DÜZCE 3805122505 14.09.2019 15 EYLÜL PAZAR İL İL NÖBETÇİ NOTER LİSTESİ 1 ADANA 10 FATMA YAVUZEŞ REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CAD. NO:30/A SEYHAN ADANA SEYHAN ADANA 3224533351 15.09.2019 2 ADANA 11 BELGİN ATASOY ÇINARLI MH. ZİYA PAŞA BULVARI HOCAOĞLU APT. NO:72/A SEYHAN ADANA SEYHAN ADANA 3224577355 15.09.2019 3 ADIYAMAN 3 YUSUF MUSLU YENİPINAR MAHALLESİ HARIKÇI CADDESİ NO:19 MERKEZ ADIYAMAN MERKEZ ADIYAMAN 4162140707 15.09.2019 4 AFYONKARAHİSAR 1 SEMA TAŞPINAR DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD. ÇUHADAROĞLU APT.ALTI N.23/C MERKEZ AFYONKARAHİSAR MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2722155259 15.09.2019 5 AMASYA 2 ZEYNEP GÜRBÜZ MUSTAFAKEMAL PAŞA CD.72/2 05100 MERKEZ AMASYA MERKEZ AMASYA 3582185035 15.09.2019 6 ANKARA 7 GÜLTEN DUMAN ULUS İŞHANI.E BLOK NO.101 ULUS 06030 ALTINDAĞ ANKARA ALTINDAĞ ANKARA 3123113346 15.09.2019 7 ANKARA 34 BERRİN URHAN MEŞRUTİYET MAHALLESİ KARANFİL SOKAK FEN APARTMANI NO:19/4 ÇANKAYA ANKARA 3124254640 15.09.2019 8 ANKARA 64 MEHMET KİRAZ SULTANFATİH CD. 7/A MAMAK ANKARA MAMAK ANKARA 3123906667 15.09.2019 9 AKYURT 2 MUZAFFER ÖNDER SARACALAR MAH BAŞKENT OTO GALERİCİLER SİTESİ (OTONOMİ) C4 BLK NO:7 AKYURT ANKARA AKYURT ANKARA 3128442013 15.09.2019 10 ANTALYA 5 HİKMET İLİKLİER ŞARAMPOL CAD.NO:108 KARADENİZ İŞH. ZEMİN KAT N:33 07040 MURATPAŞA ANTALYA MURATPAŞA ANTALYA 2422431020 15.09.2019 11 ANTALYA 11 GÜLSÜM BÜLTE ARAPSUYU MAH. ATATÜRK BUL. GÜNEŞ SİT. B BLOK NO:17B/1 KONYAALTI ANTALYA KONYAALTI ANTALYA 2422283752 15.09.2019 12 ALANYA 3 MUHAMMET HALICI ŞEKERHANE MAH.ŞEVKET TOKUŞ CAD.ÇALIŞAL APT. A BLOK N:44 K:1 D:7 ALANYA ANTALYA ALANYA ANTALYA 2425115131 15.09.2019 13 MANAVGAT 2 YAŞAR AKSOY YUKARIHİSAR MAH. TUGAYOĞLU CD. 20/D MANAVGAT ANTALYA MANAVGAT ANTALYA 2427465497 15.09.2019 14 AYDIN 3 NURTEN KURUMAHMUT SEVENCAN RAMAZAN PAŞA MAH. MİMAR SİNAN CD.N:18 K:1 09100 EFELER AYDIN EFELER AYDIN 2562126357 15.09.2019 15 KUŞADASI 2 EMEL BATUR ALACAMESCİT MAH. KAHRAMANLAR CAD. ALICI APARTMANI NO:80/B KUŞADASI AYDIN KUŞADASI AYDIN 2566145818 15.09.2019 16 BALIKESİR 3 SEMA MENKÜ ESKİ KUYUMCULAR MAH. MEKİK SK.H.ÇAKIR İŞHANI K:1/103 10100 KARESİ BALIKESİR KARESİ BALIKESİR 2662452351 15.09.2019 17 EDREMİT 5 YILMAZ ŞİŞMAN GAZİCELAL MAH. AKÇAY CAD. NO.48/H EDREMİT BALIKESİR EDREMİT BALIKESİR 2663722474 15.09.2019 18 BOLU 3 ŞÜKRAN DOĞAN İZZET BAYSAL CD.N:91/5 14100 MERKEZ BOLU MERKEZ BOLU 3742158333 15.09.2019 19 BURSA 5 FİLİZ GÜNEŞ ATATÜRK CD. MUSA AMCA İŞHANI NO:48/2 16020 OSMANGAZİ BURSA OSMANGAZİ BURSA 2242214514 15.09.2019 20 BURSA 6 SEBAHAT ŞEN UYGUR ATATÜRK CD.SAYILGAN İŞ HANI N:63 K:2 OSMANGAZİ BURSA OSMANGAZİ BURSA 2242241494 15.09.2019 21 İNEGÖL 1 SELMA ÇİFTDEMİR CUMA MAH.NURİ DOĞRUL CD.N:14/1 16410 İNEGÖL BURSA İNEGÖL BURSA 2247151450 15.09.2019 22 ÇANAKKALE 5 HİLAL TANRISEVER KEMALPAŞA MH. BELEDİYE İŞ MERKEZİ LİSE CD. N:19 17100 MERKEZ ÇANAKKALE MERKEZ ÇANAKKALE 2862134310 15.09.2019 23 ÇORUM 2 FERİT ÇALIŞKAN YENİYOL MAH. GAZİ 4. SOK. NO:3/B MERKEZ ÇORUM MERKEZ ÇORUM 3642242408 15.09.2019 24 DENİZLİ 8 VESİLE KARAKAYAOĞLU AKKONAK MAH. FATİH CAD. N:35 MERKEZEFENDİ DENİZLİ MERKEZEFENDİ DENİZLİ 5456086085 15.09.2019 25 DİYARBAKIR 6 HİKMET YILMAZ BAĞCILAR MAH. URFA BULVARI OSMANOĞLU APARTMANI ALTI 107/A (KANTAR KAVŞAĞI) BAĞLAR DİYARBAKIR BAĞLAR DİYARBAKIR 4122520868 15.09.2019 26 EDİRNE 5 ÖZGÜR EMRE AKSOY KIYIK CAD. BİLGEN PASAJI NO:33 ORDUEVİ YANI MERKEZ EDİRNE MERKEZ EDİRNE 2842120830 15.09.2019 27 ELAZIĞ 1 MAHMUT AKSOY HÜRRİYET CAD. NO:5/1 23100 MERKEZ ELAZIĞ MERKEZ ELAZIĞ 4242181131 15.09.2019 28 ERZURUM 5 ENVER VURAL KAZIMKARABEKİR İŞM. K:1 NO:62-63 25200 YAKUTİYE ERZURUM YAKUTİYE ERZURUM 4422348770 15.09.2019 29 ESKİŞEHİR 7 METİN SORULMAZ ARİFİYE MAH. KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD. BİLİR SOK. N:2/A ODUNPAZARI ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 2222208050 15.09.2019 30 GAZİANTEP 11 İRFAN EREN GÜNEŞ 3.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ SOSYAL TESİSLERİ N:16/A BAŞPINAR ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP 3423379698 15.09.2019 31 GAZİANTEP 12 ABDULLAH İSTEMEZ KARACAAHMET MAH. 38004 NOLU CADDE MATBAACILAR SİTESİ C BLOK NO:1 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP 3423289315 15.09.2019 32 GİRESUN 2 METE ÖZESEN OSMANAĞA CAD.ÇAPULACILAR ARASTASI SOK.N:1 MERKEZ GİRESUN MERKEZ GİRESUN 4542162530 15.09.2019 33 HATAY 5 HALİL DALMAN ATATÜRK CAD. M. CİLLİ İŞ HANI NO:126/C ANTAKYA HATAY ANTAKYA HATAY 3262215981 15.09.2019 34 ISPARTA 8 NESRİN ÜÇGÜL GAZİ KEMAL MAH. 121. CAD. N:33/A MERKEZ ISPARTA MERKEZ ISPARTA 2462012120 15.09.2019 35 MERSİN 5 AYTEN YILDIRIM CAMİİ ŞERİF MAH.5240 SOK.ÇELEBİ İŞHANI ZEMİN KAT 2/D AKDENİZ MERSİN AKDENİZ MERSİN 3242377024 15.09.2019 36 TARSUS 2 ZÜMRAL GÜNDOĞDU KIZILMURAT MAH. 2716 SOK. N:11 TARSUS MERSİN TARSUS MERSİN 3246243981 15.09.2019 37 İSTANBUL 22 FİLİZ EKİZOĞLU MANİFATURACILAR ÇARŞISI 5.BLOK N:5509 UNKAPANI 34470 FATİH İSTANBUL FATİH İSTANBUL 2125281088 15.09.2019 38 BAKIRKÖY 30 TUNCER DEMİR TEVFİK BEY MAH. PTT SOKAK NO:15 SEFAKÖY KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 2124269939 15.09.2019 39 BAKIRKÖY 59 TUNCER KURNAZ TAHTAKALE MAH. AÇELYA SOKAK BİZİMEVLER NO:4 T1 ÇARŞI AVCILAR İSTANBUL 212 8122188 15.09.2019 40 BEŞİKTAŞ 14 FİLİZ BÜKÇEZ BARBAROS BULVARI İBA BLOKLARI N:42/4 BALMUMCU BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ İSTANBUL 2122161350 15.09.2019 41 BEYOĞLU 30 RABİA KABAN CUMHURİYET CAD.KAHAN N:40/E ŞİŞLİ ELMADAĞ İSTANBUL ELMADAĞ İSTANBUL 2122323429 15.09.2019 42 KADIKÖY 7 GÜLTEN SEVİNÇ BAĞDAT CD. VEDAT HAN K:2 N:41 KIZILTOPRAK 34724 KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL 2163382710 15.09.2019 43 KARTAL 3 FERİDE GÜRSES SAKIZ AĞACI SOK. AYDINLAR İŞH. NO:36 81530 MALTEPE İSTANBUL MALTEPE İSTANBUL 2163990084 15.09.2019 44 KARTAL 4 KADRİ KOCA NAMIK KEMAL CD.NO:25/1 PENDİK 81480 PENDİK İSTANBUL PENDİK İSTANBUL 2163903032 15.09.2019 45 ÜSKÜDAR 6 AHMET UĞURLU ALEMDAĞ CD. BİLGİN SOK. N:4 UĞURLU APT. K:1 ÜMRANİYE İSTANBUL ÜMRANİYE İSTANBUL 2166115228 15.09.2019 46 İZMİR 1 AYŞE BANU AYETOĞLU YENİGÜN MAHALLESİ ÇEVİK BİR MEYDANI UĞUR MUMCU CADDESİ NO:87/A BUCA İZMİR BUCA İZMİR 2324255782 15.09.2019 47 İZMİR 2 RAMAZAN ŞAHİN FEVZİPAŞA BULVARI 1315 SK. N:7 ALİ GÖRÜCÜOĞLU İŞ MR.N:7 D:11-12 35210 ÇANKAYA İZMİR ÇANKAYA İZMİR 2324822354 15.09.2019 48 BORNOVA 6 BÜLENT ERDİNÇ HAŞİM İŞCAN CD.226.SK.N:6/A ÖZKANLAR BORNOVA İZMİR BORNOVA İZMİR 2323473158 15.09.2019 49 KASTAMONU 3 METİN TOPRAK CEBRAİL MAH. PLEVNE CAD. NO:26 K:1 MERKEZ KASTAMONU MERKEZ KASTAMONU 3662127707 15.09.2019 50 KAYSERİ 10 HÜLYA KAYNAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 12. CD. TİCARET MERKEZİ N:5/11 38070 MELİKGAZİ KAYSERİ MELİKGAZİ KAYSERİ 3523212320 15.09.2019 51 KIRŞEHİR 2 HATİCE YILDIZ ANKARA CD.ÜNAL ÇARŞISI K:2 40200 MERKEZ KIRŞEHİR MERKEZ KIRŞEHİR 3862131951 15.09.2019 52 GEBZE 2 HÜLYA AYDIN HACI HALİL MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI 1218 SOKAK NO:10/2 41400 GEBZE KOCAELİ GEBZE KOCAELİ 2626413030 15.09.2019 53 KARTEPE AHMET KARAMANLI İSTASYON MAH. ANKARA CAD. N:107 KARTEPE KOCAELİ KARTEPE KOCAELİ 2623733334 15.09.2019 54 KONYA 6 MEHMET ÖZDEVECİ İHSANİYE MAH. ABDÜLEZELPAŞA CAD. ÖZCAN ÇİMİ İŞHANI K:2 N:202-203 42060 SELÇUKLU KONYA SELÇUKLU KONYA 3323535757 15.09.2019 55 KONYA 13 MUSTAFA CANDAN HOROZLUHAN MAH.SELÇUKLU CAD.N:42-44 SELÇUKLU KONYA SELÇUKLU KONYA 3322488100 15.09.2019 56 KÜTAHYA 2 SEÇKİN DABAK CUMHURİYET CAD.AVCILAR İŞ HANI NO:22/1 43100 MERKEZ KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA 2742162556 15.09.2019 57 MALATYA 1 HÜLYA KIRMANCI ÖNAL YENİ HAMAM MAH. YENİ CAMİİ SK. MAZICI İŞ HANI DIŞ KAPI NO:6B İÇ KAPI NO :106 BATTALGAZİ MALATYA BATTALGAZİ MALATYA 4223241439 15.09.2019 58 MANİSA 3 RAHİME MENGÜŞ PEKER MH. 1700. SOK. N:6/A 45020 ŞEHZADELER MANİSA ŞEHZADELER MANİSA 2362375104 15.09.2019 59 KAHRAMANMARAŞ 7 HALİT PEKEREN ŞEHİT ABDULLAH ÇAVUŞ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BULV. SEMA APT ALTI NO:49/A ONİKİŞUBAT KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT KAHRAMANMARAŞ 3442259411 15.09.2019 60 MARDİN 1 ABDULLAH AL KÜLTÜR CAD. KÜLTÜR İŞ.H. K:1/1 YENİŞEHİR ARTUKLU MARDİN ARTUKLU MARDİN 4822127810 15.09.2019 61 MUĞLA 4 ZEHRA BELENDİR EMİR BEYAZIT MH. RECAİ GÜRELİ CD. N:24 K:1 MENTEŞE MUĞLA MENTEŞE MUĞLA 2522127774 15.09.2019 62 BODRUM 4 FATİHA ÖZKAN CEVAT ŞAKİR MAH.TURGUT REİS CD N:309/A GÜMBET 48400 BODRUM MUĞLA BODRUM MUĞLA 2523167963 15.09.2019 63 FETHİYE 2 MURAT GÜLBAY ATATÜRK CD. ATATÜRK İŞHANI K:2 N:56 FETHİYE MUĞLA FETHİYE MUĞLA 2526143987 15.09.2019 64 MARMARİS 5 METİN META YUNUS NADİ CADDESİ N:127 MARMARİS MUĞLA MARMARİS MUĞLA 2524170042 15.09.2019 65 NEVŞEHİR 5 OSMAN PİŞKİN GÜZELYURT MAH. 225.SOK. N:2/B MERKEZ NEVŞEHİR MERKEZ NEVŞEHİR 3842152020 15.09.2019 66 ORDU 3 AYŞEGÜL YETİŞİR DÜZ MH. KÜLTÜR CAD. N:12/1 KIZILAY İŞ MERKEZİ ALTINORDU ORDU ALTINORDU ORDU 4522250152 15.09.2019 67 RİZE 3 EKREM ŞERİF SEZGİN FEVZİ ÇAKMAK CD. NO:3/1 MERKEZ RİZE MERKEZ RİZE 4642130740 15.09.2019 68 SAKARYA 3 ŞABAN ERTÜRK MİLLİ EGEMENLİK CAD. AKKOÇ İŞHANI 54100 ADAPAZARI SAKARYA ADAPAZARI SAKARYA 2642779603 15.09.2019 69 SAMSUN 5 TÜRKAY TEZİR ÇİFTLİK MAH. İSTİKLAL CD. ÇİFTLİK İŞHANI NO:116/77 55060 İLKADIM SAMSUN 3622340262 15.09.2019 70 SİVAS 2 GÜLER ERDOĞAN OSMANPAŞA CD.ARI SİTESİ K:1 N:78/79 58070 MERKEZ SİVAS MERKEZ SİVAS 3462211019 15.09.2019 71 TEKİRDAĞ 5 MEHMET ALİ ÖZDEMİR CUMHURİYET MEYDANI ORAL PASAJI N:4-A SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ 2822628549 15.09.2019 72 ÇORLU 10 RIDVAN YILDIRIM ALİ PAŞA MAH. ÇETİN EMEÇ BULVARI NO:152-154/C ÇORLU TEKİRDAĞ ÇORLU TEKİRDAĞ 2826731130 15.09.2019 73 TOKAT 5 SADIK DOĞRU GAZİOSMANPAŞA BULVARI ARDALA SOK.N:2 K:2 MERKEZ TOKAT MERKEZ TOKAT 3562121110 15.09.2019 74 TRABZON 3 ABDULLAH BAKİ ÖZDEMİR GAZİPAŞA MAH.UZUN SOK. ATATÜRK ALANI TRABZON İŞ MERKEZİ N:24 1.BODRUM KAT D:4 ORTAHİSAR TRABZON ORTAHİSAR TRABZON 4623214670 15.09.2019 75 ŞANLIURFA 2 ABDULLAH GÜNEŞ ATATÜRK BULVARI URFA İŞHANI K:1 N:101 63100 HALİLİYE ŞANLIURFA HALİLİYE ŞANLIURFA 4143133382 15.09.2019 76 UŞAK 5 SEMRA TUNA DURAK MAH. İSMETPAŞA CAD. ETİBANK ARALIĞI SOKAK NO:7/B MERKEZ UŞAK MERKEZ UŞAK 2762244747 15.09.2019 77 VAN 1 BETÜL TORTAMIŞ ALİPAŞA MAH. ADLİYE KARŞISI İPEKYOLU BLV. TORAMAN SK. NO:33 NE-SA EVLERİ ZEMİN KAT NO:2 İPEKYOLU VAN İPEKYOLU VAN 4322162150 15.09.2019 78 YOZGAT 1 SERPİL AĞCA AŞAĞINOHUTLU MAH. EMNİYET CAD. YOZGAT BELEDİYESİ HAL VE İŞ MERKEZİ K:2 NO: 3 İÇ KAPI NO: 9-10 (209-210) MERKEZ YOZGAT 3542121369 15.09.2019 79 ZONGULDAK 2 MEHMET FARUK YAPKUÖZ GAZİ PAŞA CD.TAHİR KARAOĞUZ SOK 24/1 67000 MERKEZ ZONGULDAK MERKEZ ZONGULDAK 3722535659 15.09.2019 80 AKSARAY 7 HALE ÖZDAL BÜYÜK BÖLCEK MAH. 34.CAD. TÜRK APT. NO:13/B MERKEZ AKSARAY 382 2150090 15.09.2019 81 KARAMAN 5 ABİDİN ÇAĞLAYAN İMARET MH. ATATÜRK BUL. NO:12/A MERKEZ KARAMAN MERKEZ KARAMAN 3382120990 15.09.2019 82 KIRIKKALE 5 SEMRA KARAÇAM BARBAROS HAYRETTİN CAD. NO:60/1 MERKEZ KIRIKKALE MERKEZ KIRIKKALE 3182182932 15.09.2019 83 BATMAN 4 EMRAH TÜZÜN CUMHURİYET MEYDANI ÖNCÜ İŞ MERKEZİ KAT:1 MERKEZ BATMAN MERKEZ BATMAN 4882141024 15.09.2019 84 SİLOPİ 6 NURİYE BİLGİN YEŞİLTEPE MAHALLESİ İPEKYOLU CAD. TUNCAYLAR APARTMANI ALTI NO:10/B SİLOPİ ŞIRNAK SİLOPİ ŞIRNAK 4865187655 15.09.2019 85 YALOVA 2 AFİTAB AYDIN CUMHURİYET CD.N:30/2 77100 MERKEZ YALOVA MERKEZ YALOVA 2268144899 15.09.2019 86 KARABÜK 3 MEHMET ALTAN TOKER ANKARA CD.ALTINKEPÇE İŞHANI KAT:1 MERKEZ KARABÜK MERKEZ KARABÜK 3704120993 15.09.2019 87 KİLİS 1 VEYSİ KAHRAMAN YAŞARAKTÜRK MAH. VATAN CAD. NO:4 MERKEZ KİLİS MERKEZ KİLİS 3488131634 15.09.2019 88 OSMANİYE 7 FİLİZ KOÇ RAUFBEY MAH. DR. DEVLET BAHÇELİ BULVARI 2. ETAP NO:46/18 MERKEZ OSMANİYE MERKEZ OSMANİYE 3288120012 15.09.2019 89 DÜZCE 3 AYNUR KINAY CEDİDİYE MAH. NECİP GÜNEY SOK. OSMAN LİKOS İŞ MERKEZİ N:2/A MERKEZ DÜZCE MERKEZ DÜZCE 3805235363 15.09.2019