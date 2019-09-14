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Nöbetçi Noter sorgulama! 14 Eylül Cumartesi nöbetçi noterler listesi! İstanbul, Ankara, İzmir

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GÜNDEM 14.09.2019, 16:20
Nöbetçi Noter sorgulama! 14 Eylül Cumartesi nöbetçi noterler listesi! İstanbul, Ankara, İzmir

Türkiye Noterler Birliği vatandaşlar mağdur olmaması için hafta sonları da şehir nüfusuna göre nöbetçi noter uygulamasını hayata geçirdi. Büyükşehirlerden İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yaklaşık 81 il de nöbetçi noter uygulaması gerçekleştiriliyor. 

14 EYLÜL CUMARTESİ NÖBETÇİ NOTERLER LİSTESİ

Noter işlemlerini hafta içinde gerçekleştiremeyenler merakla, nöbetçi noterler hangileri? Nöbetçi noterler listesi açıklandı mı? 14 eylül cumartesi nöbetçi noterler hangileri? sorularının cevaplarını arıyor. Peki, nöbetçi noterler hangileri? Nöbetçi noterler listesi açıklandı mı? 14 eylül cumartesi nöbetçi noterler hangileri? Nöbetçi noterler hafta sonu sabah saatlerinde işlem yapmaya başlıyor. Hafta içinde olduğu gibi hafta sonu da noter işlemlerini gerçekleştiren nöbetçi noterler akşam 16.00’ya kadar devam ediyor. Cumartesi Pazar nöbetçi noterlerinin hangileri olduğunu Türkiye Noterler Birliği resmi internet sitesinden her hafta olduğu gibi bu haftada yayınladı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA 14 EYLÜL CUMARTESİ İL İL NÖBETÇİ NOTER LİSTESİ 1             ADANA 10           FATMA YAVUZEŞ             REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CAD. NO:30/A SEYHAN ADANA SEYHAN ADANA 3224533351        14.09.2019          2             ADANA 11           BELGİN ATASOY               ÇINARLI MH. ZİYA PAŞA BULVARI HOCAOĞLU APT. NO:72/A SEYHAN ADANA SEYHAN ADANA               3224577355        14.09.2019          3             ADIYAMAN 3     YUSUF MUSLU  YENİPINAR MAHALLESİ HARIKÇI CADDESİ NO:19 MERKEZ ADIYAMAN MERKEZ ADIYAMAN        4162140707        14.09.2019          4             AFYONKARAHİSAR 7       AYSUN SARGINALP         DAİRECEP MAH. GAZLIGÖL CAD. KARAMAN CAMİİ KARŞISI N:33/A MERKEZ AFYONKARAHİSAR MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2722133969        14.09.2019          5             AMASYA 1           AYŞEGÜL OSKAY GÜRLEK             DANİŞMEND CAD. N:1/2 CANİK AP 05100 MERKEZ AMASYA MERKEZ AMASYA            3582181301        14.09.2019          6             ANKARA 4           FATMA YASEMİN ÖZDEMİR        ATATÜRK BLV. SOYSAL HAN, 91-18 KIZILAY 06620 ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA       3124354701        14.09.2019          7             ANKARA 52         NASUH ERGUN BOZKIR ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BULVARI NO:141 HASKÖY KEÇİÖREN ANKARA KEÇİÖREN ANKARA      3123161111        14.09.2019          8             ANKARA 63         İBRAHİM YAVUZ              UFUK ÜNİVERSİTESİ CAD.AMBROSİA ÇARŞISI 18/28 KAT:2 ÇUKURAMBAR ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA    3122844041        14.09.2019          9             AKYURT 2            MUZAFFER ÖNDER         SARACALAR MAH BAŞKENT OTO GALERİCİLER SİTESİ (OTONOMİ) C4 BLK NO:7 AKYURT ANKARA AKYURT ANKARA     3128442013        14.09.2019          10           ANTALYA 5          HİKMET İLİKLİER              ŞARAMPOL CAD.NO:108 KARADENİZ İŞH. ZEMİN KAT N:33 07040 MURATPAŞA ANTALYA MURATPAŞA ANTALYA  2422431020        14.09.2019          11           ANTALYA 11       GÜLSÜM BÜLTE               ARAPSUYU MAH. ATATÜRK BUL. GÜNEŞ SİT. B BLOK NO:17B/1 KONYAALTI ANTALYA KONYAALTI ANTALYA        2422283752        14.09.2019          12           ALANYA 3            MUHAMMET HALICI      ŞEKERHANE MAH.ŞEVKET TOKUŞ CAD.ÇALIŞAL APT. A BLOK N:44 K:1 D:7 ALANYA ANTALYA ALANYA ANTALYA             2425115131        14.09.2019          13           MANAVGAT 2    YAŞAR AKSOY    YUKARIHİSAR MAH. TUGAYOĞLU CD. 20/D MANAVGAT ANTALYA MANAVGAT ANTALYA            2427465497        14.09.2019          14           AYDIN 3                NURTEN KURUMAHMUT SEVENCAN      RAMAZAN PAŞA MAH. MİMAR SİNAN CD.N:18 K:1 09100 EFELER AYDIN EFELER AYDIN        2562126357        14.09.2019          15           KUŞADASI 3        CİHAN ŞAHYAR CAMİ KEBİR MAH. İNÖNÜ BULVARI ARAN İŞHANI N:70/24 K:2 09400 KUŞADASI AYDIN KUŞADASI AYDIN               2566128202        14.09.2019          16           BALIKESİR 3        SEMA MENKÜ   ESKİ KUYUMCULAR MAH. MEKİK SK.H.ÇAKIR İŞHANI K:1/103 10100 KARESİ BALIKESİR KARESİ BALIKESİR       2662452351        14.09.2019          17           EDREMİT 5          YILMAZ ŞİŞMAN              GAZİCELAL MAH. AKÇAY CAD. NO.48/H EDREMİT BALIKESİR EDREMİT BALIKESİR           2663722474        14.09.2019          18           BOLU 2 MELTEM TÜRKER             CUMHURİYET CD.TABAKLAR MAH. N:3/1 14200 MERKEZ BOLU MERKEZ BOLU                3742152144        14.09.2019          19           BURSA 5               FİLİZ GÜNEŞ       ATATÜRK CD. MUSA AMCA İŞHANI NO:48/2 16020 OSMANGAZİ BURSA OSMANGAZİ BURSA       2242214514        14.09.2019          20           BURSA 6               SEBAHAT ŞEN UYGUR    ATATÜRK CD.SAYILGAN İŞ HANI N:63 K:2 OSMANGAZİ BURSA OSMANGAZİ BURSA       2242241494        14.09.2019          21           İNEGÖL 1             SELMA ÇİFTDEMİR          CUMA MAH.NURİ DOĞRUL CD.N:14/1 16410 İNEGÖL BURSA İNEGÖL BURSA  2247151450        14.09.2019          22           ÇANAKKALE 5    HİLAL TANRISEVER         KEMALPAŞA MH. BELEDİYE İŞ MERKEZİ LİSE CD. N:19 17100 MERKEZ ÇANAKKALE MERKEZ ÇANAKKALE            2862134310        14.09.2019          23           ÇORUM 2            FERİT ÇALIŞKAN YENİYOL MAH. GAZİ 4. SOK. NO:3/B MERKEZ ÇORUM MERKEZ ÇORUM                3642242408        14.09.2019          24           DENİZLİ 9             GÜLAY KÖYLÜOĞLU       AKÇEŞME MAHALLESİ ŞEHİT KOÇANOĞLU CAD. 2/6 MERKEZEFENDİ DENİZLİ MERKEZ DENİZLİ             2583718884        14.09.2019          25           DİYARBAKIR 3    MEHMET TURGUT İLİKÇİOĞLU  ALİ EMİRİ CD. ORYIL 15 APARTMANI ALTI YENİŞEHİR DİYARBAKIR YENİŞEHİR DİYARBAKIR       4122237675        14.09.2019          26           EDİRNE 5             ÖZGÜR EMRE AKSOY     KIYIK CAD. BİLGEN PASAJI NO:33 ORDUEVİ YANI MERKEZ EDİRNE MERKEZ EDİRNE               2842120830        14.09.2019          27           ELAZIĞ 2              NEVZAT KURŞUN            BOSNA HERSEK BULV.CİHANGİR İŞM NO:14/1 23100 MERKEZ ELAZIĞ MERKEZ ELAZIĞ 4242184007        14.09.2019          28           ERZURUM 5        ENVER VURAL   KAZIMKARABEKİR İŞM. K:1 NO:62-63 25200 YAKUTİYE ERZURUM YAKUTİYE ERZURUM          4422348770        14.09.2019          29           ESKİŞEHİR 6        AYSUN TEKİNYER             DELİKLİTAŞ MAH. ASARCIKLI CAD. DOĞAN APT.N:58 K:1 D:2 26000 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ESKİŞEHİR            2222200159        14.09.2019          30           GAZİANTEP 11   İRFAN EREN GÜNEŞ       3.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ SOSYAL TESİSLERİ N:16/A BAŞPINAR ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP            3423379698        14.09.2019          31           GAZİANTEP 12   ABDULLAH İSTEMEZ       KARACAAHMET MAH. 38004 NOLU CADDE MATBAACILAR SİTESİ C BLOK NO:1 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP     3423289315        14.09.2019          32           GİRESUN 2          METE ÖZESEN   OSMANAĞA CAD.ÇAPULACILAR ARASTASI SOK.N:1 MERKEZ GİRESUN MERKEZ GİRESUN             4542162530        14.09.2019          33           HATAY 5               HALİL DALMAN ATATÜRK CAD. M. CİLLİ İŞ HANI NO:126/C ANTAKYA HATAY ANTAKYA HATAY                3262215981        14.09.2019          34           ISPARTA 8           NESRİN ÜÇGÜL GAZİ KEMAL MAH. 121. CAD. N:33/A MERKEZ ISPARTA MERKEZ ISPARTA                2462012120        14.09.2019          35           MERSİN 6            AHMET YEŞİLDAĞ           CAMİ ŞERİF MAH. CEMALPAŞA CAD. (107.CAD.) N:49 AKDENİZ MERSİN AKDENİZ MERSİN            3242392212        14.09.2019          36           TARSUS 2             ZÜMRAL GÜNDOĞDU   KIZILMURAT MAH. 2716 SOK. N:11 TARSUS MERSİN TARSUS MERSİN                3246243981        14.09.2019          37           İSTANBUL 21      ZİYA GÖZEK        KUVAYI MİLLİYE CD.N:8 KOCAMUSTAFAPAŞA 34280 FATİH İSTANBUL FATİH İSTANBUL           2126322082        14.09.2019          38           BAKIRKÖY 29      İLTER EFİLTİ        ATATÜRK MAH. İKİTELLİ CD.N.6/1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL           2124716285        14.09.2019          39           BEYOĞLU 28       FEYZİ ÜNAL        HÜSREV GEREDE CD. N:100/1 TEŞVİKİYE 34365 ŞİŞLİ İSTANBUL ŞİŞLİ İSTANBUL                2122590907        14.09.2019          40           BEYOĞLU 29       GÖKÇE TOROSLU             NECATİBEY CAD. DERİCİLER SK. NO:12 ERİŞEN İŞH. TOPHANE 34425 BEYOĞLU İSTANBUL BEYOĞLU İSTANBUL             2122527630        14.09.2019          41           EYÜPSULTAN 7  EKREM ALTAY   İST. OTOGARI 2C-3 N:49 K:2 BAYRAMPAŞA EYÜPSULTAN İSTANBUL EYÜPSULTAN İSTANBUL 2126583552        14.09.2019          42           KADIKÖY 3          FATMA NURAY SUYABATMAZ   OSMANAĞA MAH.SÖĞÜTLÜÇEŞME CD. PAVLONYA SK.FİRDEVS HN.N:1 K:1 81300 KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL          216 3456870      14.09.2019          43           KADIKÖY 5          EMİNE ARICAN KUŞDİLİ CD. YILDIZ İŞHANI NO:21/1 81300 KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL           2163495912        14.09.2019          44           ÜSKÜDAR 4        MÜJGAN BÜLBÜL           ALEMDAĞ CD.N:117 K:1 81230 ÜMRANİYE İSTANBUL ÜMRANİYE İSTANBUL           2163163943        14.09.2019          45           ÜSKÜDAR 8        HİLAL TAKCI KÖROĞLU BEYLERBEYİ MAH. YALIBOYU CAD. NO:73/1-5 ÜSKÜDAR İSTANBUL ÜSKÜDAR İSTANBUL      2163188940        14.09.2019          46           İZMİR 5 SERAY KURU      855.SOK. ÖZEL İDARE İŞHANI N:40/A 35250 KONAK İZMİR KONAK İZMİR                2324835194        14.09.2019          47           İZMİR 16              FİLİZ VAROL       GÜVEN MAH. 384 SOK. N:6A ŞİRİNYER BUCA İZMİR BUCA İZMİR 2324874444                14.09.2019          48           KARŞIYAKA 1      ÜLKÜ KÜÇÜKÖZ 1725 SOK. NO:45 A GİRİŞ KAT 35530 KARŞIYAKA İZMİR KARŞIYAKA İZMİR                2323647784        14.09.2019          49           KASTAMONU 3 METİN TOPRAK CEBRAİL MAH. PLEVNE CAD. NO:26 K:1 MERKEZ KASTAMONU MERKEZ KASTAMONU    3662127707        14.09.2019          50           KAYSERİ 10          HÜLYA KAYNAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 12. CD. TİCARET MERKEZİ N:5/11 38070 MELİKGAZİ KAYSERİ MELİKGAZİ KAYSERİ              3523212320        14.09.2019          51           KIRŞEHİR 2          HATİCE YILDIZ   ANKARA CD.ÜNAL ÇARŞISI K:2 40200 MERKEZ KIRŞEHİR MERKEZ KIRŞEHİR                3862131951        14.09.2019          52           KOCAELİ 1           SİBEL GEREDELİ CUMHURİYET CD. GİRGİN İŞH. K:2 N:72 41200 İZMİT KOCAELİ İZMİT KOCAELİ                2623231058        14.09.2019          53           GEBZE 3               CUMHUR BİR     SULTAN ORHAN MAH. HÜKÜMET CAD. 1104 SOK. MALKOÇOĞLU İŞ HANI N:5 P1 GEBZE KOCAELİ GEBZE KOCAELİ         2626413399        14.09.2019          54           KONYA 6              MEHMET ÖZDEVECİ       İHSANİYE MAH. ABDÜLEZELPAŞA CAD. ÖZCAN ÇİMİ İŞHANI K:2 N:202-203 42060 SELÇUKLU KONYA SELÇUKLU KONYA 3323535757        14.09.2019          55           KONYA 13            MUSTAFA CANDAN        HOROZLUHAN MAH.SELÇUKLU CAD.N:42-44 SELÇUKLU KONYA SELÇUKLU KONYA           3322488100        14.09.2019          56           KÜTAHYA 3         SEMRA AKTEPE YILDIRIM BEYAZIT MAH. ATATÜRK BULVARI NERGİS SOK. HİLAL APT. N:1 MERKEZ KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA    2742244303        14.09.2019          57           MALATYA 5         MELAHAT ENGİN             ÖZALPER MAH. ÖZALP SOK. HAKAN APT.ALTI 7/A YEŞİLYURT MALATYA YEŞİLYURT MALATYA     4222111555        14.09.2019          58           MANİSA 2           BETÜL DEMİRCİ VAKIF İŞHANI K:1 45020 ŞEHZADELER MANİSA ŞEHZADELER MANİSA                2362313565        14.09.2019          59           KAHRAMANMARAŞ 7     HALİT PEKEREN ŞEHİT ABDULLAH ÇAVUŞ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BULV. SEMA APT ALTI NO:49/A ONİKİŞUBAT KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT KAHRAMANMARAŞ              3442259411        14.09.2019          60           MARDİN 2           ŞÜKRAN ÖZER   13 MART MAH. 8.SOKAK ÇAĞDAŞ İŞ MERKEZİ N:10/B MERKEZ YENİŞEHİR MARDİN YENİŞEHİR MARDİN     4822125346        14.09.2019          61           MUĞLA 2             BURCU KAYHAN              EMİRBEYAZIT MAH.KURŞUNLU CAD. GİRGİN İŞHANI K:2 N:22 48000 MENTEŞE MUĞLA MENTEŞE MUĞLA      2522147517        14.09.2019          62           BODRUM 5         AHMET GÖKTAŞ              ÇIRKAN MH. ATATÜRK BULV. NO:10/B BODRUM MUĞLA BODRUM MUĞLA 2523172005        14.09.2019          63           FETHİYE 3            ZAFER SAĞER    ATATÜRK CAD. 94.SOK. NO:1 48300 FETHİYE MUĞLA FETHİYE MUĞLA                2526128001        14.09.2019          64           MARMARİS 4     NECDET KEÇECİ KEMAL SEYFETTİN ELGİN BULVARI ÇILDIR MAH. 162 SOK.N:8/B-C 48700 MARMARİS MUĞLA MARMARİS MUĞLA              2524121981        14.09.2019          65           NEVŞEHİR 5        OSMAN PİŞKİN GÜZELYURT MAH. 225.SOK. N:2/B MERKEZ NEVŞEHİR MERKEZ NEVŞEHİR                3842152020        14.09.2019          66           ORDU 3 AYŞEGÜL YETİŞİR             DÜZ MH. KÜLTÜR CAD. N:12/1 KIZILAY İŞ MERKEZİ ALTINORDU ORDU ALTINORDU ORDU          4522250152        14.09.2019          67           RİZE 3    EKREM ŞERİF SEZGİN     FEVZİ ÇAKMAK CD. NO:3/1 MERKEZ RİZE MERKEZ RİZE  4642130740                14.09.2019          68           SAKARYA 2          EMİN DEMİRCİ  ERENLER MAH. 1091 SK. NO:3 Z/3 ERENLER SAKARYA ERENLER SAKARYA                2642742606        14.09.2019          69           SAMSUN 5          TÜRKAY TEZİR   ÇİFTLİK MAH. İSTİKLAL CD. ÇİFTLİK İŞHANI NO:116/77 55060 İLKADIM SAMSUN                3622340262        14.09.2019          70           SİVAS 2 GÜLER ERDOĞAN            OSMANPAŞA CD.ARI SİTESİ K:1 N:78/79 58070 MERKEZ SİVAS MERKEZ SİVAS                3462211019        14.09.2019          71           TEKİRDAĞ 5        MEHMET ALİ ÖZDEMİR CUMHURİYET MEYDANI ORAL PASAJI N:4-A SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ        2822628549        14.09.2019          72           ÇORLU 10            RIDVAN YILDIRIM            ALİ PAŞA MAH. ÇETİN EMEÇ BULVARI NO:152-154/C ÇORLU TEKİRDAĞ ÇORLU TEKİRDAĞ            2826731130        14.09.2019          73           TOKAT 4               BAYRAM TÜRKMEN       GAZİOSMANPAŞA BULVARI N:53/2 MERKEZ TOKAT MERKEZ TOKAT                3562128900        14.09.2019          74           TRABZON 3         ABDULLAH BAKİ ÖZDEMİR          GAZİPAŞA MAH.UZUN SOK. ATATÜRK ALANI TRABZON İŞ MERKEZİ N:24 1.BODRUM KAT D:4 ORTAHİSAR TRABZON ORTAHİSAR TRABZON               4623214670        14.09.2019          75           ŞANLIURFA 2     ABDULLAH GÜNEŞ          ATATÜRK BULVARI URFA İŞHANI K:1 N:101 63100 HALİLİYE ŞANLIURFA HALİLİYE ŞANLIURFA      4143133382        14.09.2019          76           UŞAK 6 TEOMAN MEHMET DOĞAN        DURAK MAH. AKBUR SOK.41/A MERKEZ UŞAK MERKEZ UŞAK                2762222252        14.09.2019          77           VAN 2   MEHMET DAMAR            KAZIM KARABEKİR CD.SOYDAN KAVŞAĞI YÖRÜK APT.K:1 N:1 MERKEZ VAN MERKEZ VAN    4322163040        14.09.2019          78           YOZGAT 1            SERPİL AĞCA     AŞAĞINOHUTLU MAH. EMNİYET CAD. YOZGAT BELEDİYESİ HAL VE İŞ MERKEZİ K:2 NO: 3 İÇ KAPI NO: 9-10 (209-210) MERKEZ YOZGAT 3542121369        14.09.2019          79           ZONGULDAK 2  MEHMET FARUK YAPKUÖZ         GAZİ PAŞA CD.TAHİR KARAOĞUZ SOK 24/1 67000 MERKEZ ZONGULDAK MERKEZ ZONGULDAK        3722535659        14.09.2019          80           AKSARAY 7          HALE ÖZDAL      BÜYÜK BÖLCEK MAH. 34.CAD. TÜRK APT. NO:13/B MERKEZ AKSARAY    382 2150090               14.09.2019          81           KARAMAN 2       SİYAHSER ALTINTAŞ       TAHSİN ÜNAL MH. 20.SOK N:4 TARTANLAR İŞ HANI K:1 MERKEZ KARAMAN MERKEZ KARAMAN 3382131246        14.09.2019          82           KIRIKKALE 5        SEMRA KARAÇAM          BARBAROS HAYRETTİN CAD. NO:60/1 MERKEZ KIRIKKALE MERKEZ KIRIKKALE           3182182932        14.09.2019          83           BATMAN 1          MİTHAT KAVŞUT             DİYARBAKIR CAD. YILMAZLAR CENTER K:2 N:205 72050 MERKEZ BATMAN MERKEZ BATMAN        4882132146        14.09.2019          84           SİLOPİ 3                ŞENNAN IŞIKALTIN         CUDİ MAH. 63.CADDE NO:18/A SİLOPİ ŞIRNAK SİLOPİ ŞIRNAK                4865187071        14.09.2019          85           YALOVA 2            AFİTAB AYDIN   CUMHURİYET CD.N:30/2 77100 MERKEZ YALOVA MERKEZ YALOVA                2268144899        14.09.2019          86           KARABÜK 3         MEHMET ALTAN TOKER ANKARA CD.ALTINKEPÇE İŞHANI KAT:1 MERKEZ KARABÜK MERKEZ KARABÜK           3704120993        14.09.2019          87           KİLİS 1   VEYSİ KAHRAMAN          YAŞARAKTÜRK MAH. VATAN CAD. NO:4 MERKEZ KİLİS MERKEZ KİLİS                3488131634        14.09.2019          88           OSMANİYE 7      FİLİZ KOÇ             RAUFBEY MAH. DR. DEVLET BAHÇELİ BULVARI 2. ETAP NO:46/18 MERKEZ OSMANİYE MERKEZ OSMANİYE 3288120012        14.09.2019          89           DÜZCE 6               TAMER BİNGÖL ŞEREFİYE MAH.RASİM BETİR PAŞA BULVARI AKGÜNOĞLU İŞ MERKEZİ N:1 K:1 MERKEZ DÜZCE MERKEZ DÜZCE               3805122505        14.09.2019          15 EYLÜL PAZAR İL İL NÖBETÇİ NOTER LİSTESİ 1             ADANA 10           FATMA YAVUZEŞ             REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CAD. NO:30/A SEYHAN ADANA SEYHAN ADANA 3224533351        15.09.2019          2             ADANA 11           BELGİN ATASOY               ÇINARLI MH. ZİYA PAŞA BULVARI HOCAOĞLU APT. NO:72/A SEYHAN ADANA SEYHAN ADANA               3224577355        15.09.2019          3             ADIYAMAN 3     YUSUF MUSLU  YENİPINAR MAHALLESİ HARIKÇI CADDESİ NO:19 MERKEZ ADIYAMAN MERKEZ ADIYAMAN        4162140707        15.09.2019          4             AFYONKARAHİSAR 1       SEMA TAŞPINAR              DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD. ÇUHADAROĞLU APT.ALTI N.23/C MERKEZ AFYONKARAHİSAR MERKEZ AFYONKARAHİSAR 2722155259        15.09.2019          5             AMASYA 2           ZEYNEP GÜRBÜZ             MUSTAFAKEMAL PAŞA CD.72/2 05100 MERKEZ AMASYA MERKEZ AMASYA             3582185035        15.09.2019          6             ANKARA 7           GÜLTEN DUMAN             ULUS İŞHANI.E BLOK NO.101 ULUS 06030 ALTINDAĞ ANKARA ALTINDAĞ ANKARA        3123113346        15.09.2019          7             ANKARA 34         BERRİN URHAN MEŞRUTİYET MAHALLESİ KARANFİL SOKAK FEN APARTMANI NO:19/4 ÇANKAYA ANKARA         3124254640        15.09.2019          8             ANKARA 64         MEHMET KİRAZ SULTANFATİH CD. 7/A MAMAK ANKARA MAMAK ANKARA          3123906667                15.09.2019          9             AKYURT 2            MUZAFFER ÖNDER         SARACALAR MAH BAŞKENT OTO GALERİCİLER SİTESİ (OTONOMİ) C4 BLK NO:7 AKYURT ANKARA AKYURT ANKARA     3128442013        15.09.2019          10           ANTALYA 5          HİKMET İLİKLİER              ŞARAMPOL CAD.NO:108 KARADENİZ İŞH. ZEMİN KAT N:33 07040 MURATPAŞA ANTALYA MURATPAŞA ANTALYA  2422431020        15.09.2019          11           ANTALYA 11       GÜLSÜM BÜLTE               ARAPSUYU MAH. ATATÜRK BUL. GÜNEŞ SİT. B BLOK NO:17B/1 KONYAALTI ANTALYA KONYAALTI ANTALYA        2422283752        15.09.2019          12           ALANYA 3            MUHAMMET HALICI      ŞEKERHANE MAH.ŞEVKET TOKUŞ CAD.ÇALIŞAL APT. A BLOK N:44 K:1 D:7 ALANYA ANTALYA ALANYA ANTALYA             2425115131        15.09.2019          13           MANAVGAT 2    YAŞAR AKSOY    YUKARIHİSAR MAH. TUGAYOĞLU CD. 20/D MANAVGAT ANTALYA MANAVGAT ANTALYA            2427465497        15.09.2019          14           AYDIN 3                NURTEN KURUMAHMUT SEVENCAN      RAMAZAN PAŞA MAH. MİMAR SİNAN CD.N:18 K:1 09100 EFELER AYDIN EFELER AYDIN        2562126357        15.09.2019          15           KUŞADASI 2        EMEL BATUR     ALACAMESCİT MAH. KAHRAMANLAR CAD. ALICI APARTMANI NO:80/B KUŞADASI AYDIN KUŞADASI AYDIN         2566145818        15.09.2019          16           BALIKESİR 3        SEMA MENKÜ   ESKİ KUYUMCULAR MAH. MEKİK SK.H.ÇAKIR İŞHANI K:1/103 10100 KARESİ BALIKESİR KARESİ BALIKESİR       2662452351        15.09.2019          17           EDREMİT 5          YILMAZ ŞİŞMAN              GAZİCELAL MAH. AKÇAY CAD. NO.48/H EDREMİT BALIKESİR EDREMİT BALIKESİR           2663722474        15.09.2019          18           BOLU 3 ŞÜKRAN DOĞAN             İZZET BAYSAL CD.N:91/5 14100 MERKEZ BOLU MERKEZ BOLU    3742158333                15.09.2019          19           BURSA 5               FİLİZ GÜNEŞ       ATATÜRK CD. MUSA AMCA İŞHANI NO:48/2 16020 OSMANGAZİ BURSA OSMANGAZİ BURSA       2242214514        15.09.2019          20           BURSA 6               SEBAHAT ŞEN UYGUR    ATATÜRK CD.SAYILGAN İŞ HANI N:63 K:2 OSMANGAZİ BURSA OSMANGAZİ BURSA       2242241494        15.09.2019          21           İNEGÖL 1             SELMA ÇİFTDEMİR          CUMA MAH.NURİ DOĞRUL CD.N:14/1 16410 İNEGÖL BURSA İNEGÖL BURSA  2247151450        15.09.2019          22           ÇANAKKALE 5    HİLAL TANRISEVER         KEMALPAŞA MH. BELEDİYE İŞ MERKEZİ LİSE CD. N:19 17100 MERKEZ ÇANAKKALE MERKEZ ÇANAKKALE            2862134310        15.09.2019          23           ÇORUM 2            FERİT ÇALIŞKAN YENİYOL MAH. GAZİ 4. SOK. NO:3/B MERKEZ ÇORUM MERKEZ ÇORUM                3642242408        15.09.2019          24           DENİZLİ 8             VESİLE KARAKAYAOĞLU AKKONAK MAH. FATİH CAD. N:35 MERKEZEFENDİ DENİZLİ MERKEZEFENDİ DENİZLİ               5456086085        15.09.2019          25           DİYARBAKIR 6    HİKMET YILMAZ               BAĞCILAR MAH. URFA BULVARI OSMANOĞLU APARTMANI ALTI 107/A (KANTAR KAVŞAĞI) BAĞLAR DİYARBAKIR BAĞLAR DİYARBAKIR  4122520868        15.09.2019          26           EDİRNE 5             ÖZGÜR EMRE AKSOY     KIYIK CAD. BİLGEN PASAJI NO:33 ORDUEVİ YANI MERKEZ EDİRNE MERKEZ EDİRNE               2842120830        15.09.2019          27           ELAZIĞ 1              MAHMUT AKSOY            HÜRRİYET CAD. NO:5/1 23100 MERKEZ ELAZIĞ MERKEZ ELAZIĞ                4242181131        15.09.2019          28           ERZURUM 5        ENVER VURAL   KAZIMKARABEKİR İŞM. K:1 NO:62-63 25200 YAKUTİYE ERZURUM YAKUTİYE ERZURUM          4422348770        15.09.2019          29           ESKİŞEHİR 7        METİN SORULMAZ         ARİFİYE MAH. KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD. BİLİR SOK. N:2/A ODUNPAZARI ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ESKİŞEHİR         2222208050        15.09.2019          30           GAZİANTEP 11   İRFAN EREN GÜNEŞ       3.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ SOSYAL TESİSLERİ N:16/A BAŞPINAR ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP            3423379698        15.09.2019          31           GAZİANTEP 12   ABDULLAH İSTEMEZ       KARACAAHMET MAH. 38004 NOLU CADDE MATBAACILAR SİTESİ C BLOK NO:1 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP     3423289315        15.09.2019          32           GİRESUN 2          METE ÖZESEN   OSMANAĞA CAD.ÇAPULACILAR ARASTASI SOK.N:1 MERKEZ GİRESUN MERKEZ GİRESUN             4542162530        15.09.2019          33           HATAY 5               HALİL DALMAN ATATÜRK CAD. M. CİLLİ İŞ HANI NO:126/C ANTAKYA HATAY ANTAKYA HATAY                3262215981        15.09.2019          34           ISPARTA 8           NESRİN ÜÇGÜL GAZİ KEMAL MAH. 121. CAD. N:33/A MERKEZ ISPARTA MERKEZ ISPARTA                2462012120        15.09.2019          35           MERSİN 5            AYTEN YILDIRIM              CAMİİ ŞERİF MAH.5240 SOK.ÇELEBİ İŞHANI ZEMİN KAT 2/D AKDENİZ MERSİN AKDENİZ MERSİN           3242377024        15.09.2019          36           TARSUS 2             ZÜMRAL GÜNDOĞDU   KIZILMURAT MAH. 2716 SOK. N:11 TARSUS MERSİN TARSUS MERSİN                3246243981        15.09.2019          37           İSTANBUL 22      FİLİZ EKİZOĞLU MANİFATURACILAR ÇARŞISI 5.BLOK N:5509 UNKAPANI 34470 FATİH İSTANBUL FATİH İSTANBUL              2125281088        15.09.2019          38           BAKIRKÖY 30      TUNCER DEMİR TEVFİK BEY MAH. PTT SOKAK NO:15 SEFAKÖY KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL        2124269939        15.09.2019          39           BAKIRKÖY 59      TUNCER KURNAZ            TAHTAKALE MAH. AÇELYA SOKAK BİZİMEVLER NO:4 T1 ÇARŞI AVCILAR İSTANBUL           212 8122188       15.09.2019          40           BEŞİKTAŞ 14       FİLİZ BÜKÇEZ     BARBAROS BULVARI İBA BLOKLARI N:42/4 BALMUMCU BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ İSTANBUL       2122161350        15.09.2019          41           BEYOĞLU 30       RABİA KABAN   CUMHURİYET CAD.KAHAN N:40/E ŞİŞLİ ELMADAĞ İSTANBUL ELMADAĞ İSTANBUL           2122323429        15.09.2019          42           KADIKÖY 7          GÜLTEN SEVİNÇ               BAĞDAT CD. VEDAT HAN K:2 N:41 KIZILTOPRAK 34724 KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL   2163382710        15.09.2019          43           KARTAL 3             FERİDE GÜRSES SAKIZ AĞACI SOK. AYDINLAR İŞH. NO:36 81530 MALTEPE İSTANBUL MALTEPE İSTANBUL           2163990084        15.09.2019          44           KARTAL 4             KADRİ KOCA      NAMIK KEMAL CD.NO:25/1 PENDİK 81480 PENDİK İSTANBUL PENDİK İSTANBUL                2163903032        15.09.2019          45           ÜSKÜDAR 6        AHMET UĞURLU             ALEMDAĞ CD. BİLGİN SOK. N:4 UĞURLU APT. K:1 ÜMRANİYE İSTANBUL ÜMRANİYE İSTANBUL    2166115228        15.09.2019          46           İZMİR 1 AYŞE BANU AYETOĞLU YENİGÜN MAHALLESİ ÇEVİK BİR MEYDANI UĞUR MUMCU CADDESİ NO:87/A BUCA İZMİR BUCA İZMİR              2324255782        15.09.2019          47           İZMİR 2 RAMAZAN ŞAHİN            FEVZİPAŞA BULVARI 1315 SK. N:7 ALİ GÖRÜCÜOĞLU İŞ MR.N:7 D:11-12 35210 ÇANKAYA İZMİR ÇANKAYA İZMİR             2324822354        15.09.2019          48           BORNOVA 6       BÜLENT ERDİNÇ               HAŞİM İŞCAN CD.226.SK.N:6/A ÖZKANLAR BORNOVA İZMİR BORNOVA İZMİR    2323473158        15.09.2019          49           KASTAMONU 3 METİN TOPRAK CEBRAİL MAH. PLEVNE CAD. NO:26 K:1 MERKEZ KASTAMONU MERKEZ KASTAMONU    3662127707        15.09.2019          50           KAYSERİ 10          HÜLYA KAYNAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 12. CD. TİCARET MERKEZİ N:5/11 38070 MELİKGAZİ KAYSERİ MELİKGAZİ KAYSERİ              3523212320        15.09.2019          51           KIRŞEHİR 2          HATİCE YILDIZ   ANKARA CD.ÜNAL ÇARŞISI K:2 40200 MERKEZ KIRŞEHİR MERKEZ KIRŞEHİR                3862131951        15.09.2019          52           GEBZE 2               HÜLYA AYDIN    HACI HALİL MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI 1218 SOKAK NO:10/2 41400 GEBZE KOCAELİ GEBZE KOCAELİ 2626413030        15.09.2019          53           KARTEPE              AHMET KARAMANLI      İSTASYON MAH. ANKARA CAD. N:107 KARTEPE KOCAELİ KARTEPE KOCAELİ              2623733334        15.09.2019          54           KONYA 6              MEHMET ÖZDEVECİ       İHSANİYE MAH. ABDÜLEZELPAŞA CAD. ÖZCAN ÇİMİ İŞHANI K:2 N:202-203 42060 SELÇUKLU KONYA SELÇUKLU KONYA 3323535757        15.09.2019          55           KONYA 13            MUSTAFA CANDAN        HOROZLUHAN MAH.SELÇUKLU CAD.N:42-44 SELÇUKLU KONYA SELÇUKLU KONYA           3322488100        15.09.2019          56           KÜTAHYA 2         SEÇKİN DABAK  CUMHURİYET CAD.AVCILAR İŞ HANI NO:22/1 43100 MERKEZ KÜTAHYA MERKEZ KÜTAHYA          2742162556        15.09.2019          57           MALATYA 1         HÜLYA KIRMANCI ÖNAL              YENİ HAMAM MAH. YENİ CAMİİ SK. MAZICI İŞ HANI DIŞ KAPI NO:6B İÇ KAPI NO :106 BATTALGAZİ MALATYA BATTALGAZİ MALATYA   4223241439        15.09.2019          58           MANİSA 3           RAHİME MENGÜŞ           PEKER MH. 1700. SOK. N:6/A 45020 ŞEHZADELER MANİSA ŞEHZADELER MANİSA              2362375104        15.09.2019          59           KAHRAMANMARAŞ 7     HALİT PEKEREN ŞEHİT ABDULLAH ÇAVUŞ MAH. ALPARSLAN TÜRKEŞ BULV. SEMA APT ALTI NO:49/A ONİKİŞUBAT KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT KAHRAMANMARAŞ              3442259411        15.09.2019          60           MARDİN 1           ABDULLAH AL    KÜLTÜR CAD. KÜLTÜR İŞ.H. K:1/1 YENİŞEHİR ARTUKLU MARDİN ARTUKLU MARDİN              4822127810        15.09.2019          61           MUĞLA 4             ZEHRA BELENDİR             EMİR BEYAZIT MH. RECAİ GÜRELİ CD. N:24 K:1 MENTEŞE MUĞLA MENTEŞE MUĞLA           2522127774        15.09.2019          62           BODRUM 4         FATİHA ÖZKAN CEVAT ŞAKİR MAH.TURGUT REİS CD N:309/A GÜMBET 48400 BODRUM MUĞLA BODRUM MUĞLA          2523167963        15.09.2019          63           FETHİYE 2            MURAT GÜLBAY              ATATÜRK CD. ATATÜRK İŞHANI K:2 N:56 FETHİYE MUĞLA FETHİYE MUĞLA 2526143987        15.09.2019          64           MARMARİS 5     METİN META     YUNUS NADİ CADDESİ N:127 MARMARİS MUĞLA MARMARİS MUĞLA                2524170042        15.09.2019          65           NEVŞEHİR 5        OSMAN PİŞKİN GÜZELYURT MAH. 225.SOK. N:2/B MERKEZ NEVŞEHİR MERKEZ NEVŞEHİR                3842152020        15.09.2019          66           ORDU 3 AYŞEGÜL YETİŞİR             DÜZ MH. KÜLTÜR CAD. N:12/1 KIZILAY İŞ MERKEZİ ALTINORDU ORDU ALTINORDU ORDU          4522250152        15.09.2019          67           RİZE 3    EKREM ŞERİF SEZGİN     FEVZİ ÇAKMAK CD. NO:3/1 MERKEZ RİZE MERKEZ RİZE  4642130740                15.09.2019          68           SAKARYA 3          ŞABAN ERTÜRK MİLLİ EGEMENLİK CAD. AKKOÇ İŞHANI 54100 ADAPAZARI SAKARYA ADAPAZARI SAKARYA            2642779603        15.09.2019          69           SAMSUN 5          TÜRKAY TEZİR   ÇİFTLİK MAH. İSTİKLAL CD. ÇİFTLİK İŞHANI NO:116/77 55060 İLKADIM SAMSUN                3622340262        15.09.2019          70           SİVAS 2 GÜLER ERDOĞAN            OSMANPAŞA CD.ARI SİTESİ K:1 N:78/79 58070 MERKEZ SİVAS MERKEZ SİVAS                3462211019        15.09.2019          71           TEKİRDAĞ 5        MEHMET ALİ ÖZDEMİR CUMHURİYET MEYDANI ORAL PASAJI N:4-A SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ        2822628549        15.09.2019          72           ÇORLU 10            RIDVAN YILDIRIM            ALİ PAŞA MAH. ÇETİN EMEÇ BULVARI NO:152-154/C ÇORLU TEKİRDAĞ ÇORLU TEKİRDAĞ            2826731130        15.09.2019          73           TOKAT 5               SADIK DOĞRU   GAZİOSMANPAŞA BULVARI ARDALA SOK.N:2 K:2 MERKEZ TOKAT MERKEZ TOKAT  3562121110        15.09.2019          74           TRABZON 3         ABDULLAH BAKİ ÖZDEMİR          GAZİPAŞA MAH.UZUN SOK. ATATÜRK ALANI TRABZON İŞ MERKEZİ N:24 1.BODRUM KAT D:4 ORTAHİSAR TRABZON ORTAHİSAR TRABZON               4623214670        15.09.2019          75           ŞANLIURFA 2     ABDULLAH GÜNEŞ          ATATÜRK BULVARI URFA İŞHANI K:1 N:101 63100 HALİLİYE ŞANLIURFA HALİLİYE ŞANLIURFA      4143133382        15.09.2019          76           UŞAK 5 SEMRA TUNA    DURAK MAH. İSMETPAŞA CAD. ETİBANK ARALIĞI SOKAK NO:7/B MERKEZ UŞAK MERKEZ UŞAK  2762244747        15.09.2019          77           VAN 1   BETÜL TORTAMIŞ            ALİPAŞA MAH. ADLİYE KARŞISI İPEKYOLU BLV. TORAMAN SK. NO:33 NE-SA EVLERİ ZEMİN KAT NO:2 İPEKYOLU VAN İPEKYOLU VAN 4322162150        15.09.2019          78           YOZGAT 1            SERPİL AĞCA     AŞAĞINOHUTLU MAH. EMNİYET CAD. YOZGAT BELEDİYESİ HAL VE İŞ MERKEZİ K:2 NO: 3 İÇ KAPI NO: 9-10 (209-210) MERKEZ YOZGAT 3542121369        15.09.2019          79           ZONGULDAK 2  MEHMET FARUK YAPKUÖZ         GAZİ PAŞA CD.TAHİR KARAOĞUZ SOK 24/1 67000 MERKEZ ZONGULDAK MERKEZ ZONGULDAK        3722535659        15.09.2019          80           AKSARAY 7          HALE ÖZDAL      BÜYÜK BÖLCEK MAH. 34.CAD. TÜRK APT. NO:13/B MERKEZ AKSARAY    382 2150090               15.09.2019          81           KARAMAN 5       ABİDİN ÇAĞLAYAN         İMARET MH. ATATÜRK BUL. NO:12/A MERKEZ KARAMAN MERKEZ KARAMAN         3382120990        15.09.2019          82           KIRIKKALE 5        SEMRA KARAÇAM          BARBAROS HAYRETTİN CAD. NO:60/1 MERKEZ KIRIKKALE MERKEZ KIRIKKALE           3182182932        15.09.2019          83           BATMAN 4          EMRAH TÜZÜN CUMHURİYET MEYDANI ÖNCÜ İŞ MERKEZİ KAT:1 MERKEZ BATMAN MERKEZ BATMAN             4882141024        15.09.2019          84           SİLOPİ 6                NURİYE BİLGİN YEŞİLTEPE MAHALLESİ İPEKYOLU CAD. TUNCAYLAR APARTMANI ALTI NO:10/B SİLOPİ ŞIRNAK SİLOPİ ŞIRNAK    4865187655        15.09.2019          85           YALOVA 2            AFİTAB AYDIN   CUMHURİYET CD.N:30/2 77100 MERKEZ YALOVA MERKEZ YALOVA                2268144899        15.09.2019          86           KARABÜK 3         MEHMET ALTAN TOKER ANKARA CD.ALTINKEPÇE İŞHANI KAT:1 MERKEZ KARABÜK MERKEZ KARABÜK           3704120993        15.09.2019          87           KİLİS 1   VEYSİ KAHRAMAN          YAŞARAKTÜRK MAH. VATAN CAD. NO:4 MERKEZ KİLİS MERKEZ KİLİS                3488131634        15.09.2019          88           OSMANİYE 7      FİLİZ KOÇ             RAUFBEY MAH. DR. DEVLET BAHÇELİ BULVARI 2. ETAP NO:46/18 MERKEZ OSMANİYE MERKEZ OSMANİYE 3288120012        15.09.2019          89           DÜZCE 3               AYNUR KINAY   CEDİDİYE MAH. NECİP GÜNEY SOK. OSMAN LİKOS İŞ MERKEZİ N:2/A MERKEZ DÜZCE MERKEZ DÜZCE  3805235363        15.09.2019    

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