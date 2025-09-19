Nöbetçi öğretmen veli sandı! Bakan Tekin’den habersiz okul ziyareti

Bakan Tekin’in resmi programı saat 10.00’da başlayacaktı ancak kendisi saat 09.00 sıralarında sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk durağı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İlkokulu oldu. Burada öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Tekin, daha sonra 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’ne geçti.

Hiçbir yetkiliye haber vermeden yapılan bu ziyaretlerde Bakan Tekin, okul koridorlarını gezdi, öğrencilerle kısa süreli sohbetler gerçekleştirdi.

“VALİMİZ DAHİL KİMSENİN HABERİ YOKTU”

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, göreve geldiği günden bu yana tüm il ziyaretlerinde resmi program dışında bu tür gayri resmi okul ziyaretleri yaptığını söyledi. “Buraya gelmeden önce sabah TOBB İlkokulu’nda da aynı şekilde bir ziyarette bulunduk. Öğretmen ve öğrencilerimizle sohbet ettik. Daha sonra buraya geldik. Valimiz dahil kimsenin haberi yoktu. Birazdan resmi programlarımıza başlayacağız. Onun haricinde gayr-i resmi güzel bir sohbet ortamı oldu. Ev sahiplikleri için öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza nezaketleri için teşekkür ediyoruz. Eğitim-öğretim yılımız hayırlı olsun, hepsine başarılar diliyoruz.”

“NÖBETÇİ ÖĞRETMEN BENİ VELİ ZANNETTİ”

Lise ziyaretinde yaşadığı ilginç anıyı da paylaşan Tekin, nöbetçi İngilizce öğretmenin kendisini önce öğrenci velisi sandığını anlattı:

“Beni ilk nöbetçi İngilizce öğretmenimiz görünce öğrenci velisi zannetti. ‘Hoş geldiniz’ derken sonradan fark etti. Çok güzel enstantaneler oluyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz bu ülkenin eğitim, öğretiminin, kalkınmasının, bu ülkenin milletler dünyasındaki yerinin bir üstüne taşınması için çaba sarf ediyoruz. Ben hep şunu söylüyorum; bütün arkadaşlarımızla birlikte aynı duygularla, aynı düşüncelerle aynı heyecanla, kibre kapılmadan, mütevazı bir biçimde işimizi gücümüzü yaptığımız zaman başarılı olmamız kaçınılmaz.”

Bakan Tekin, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin temennilerini de dile getirerek, öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi. Habersiz ziyaretin ardından Tekin, resmi programına geçti.