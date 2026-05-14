Noter önünde dehşet! 30 metre arazi için yeğenini kurşun yağmuruna tuttu

Antalya Kepez’de arazi paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma, noter önünde trajediyle sonuçlandı. 30 metrelik hisse farkı iddiasıyla başlayan gerginlikte, 63 yaşındaki Ömer A., yeğeni Amine Bozkurt’u tabancayla vurarak öldürdü

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Noter önünde dehşet! 30 metre arazi için yeğenini kurşun yağmuruna tuttu
Yayınlanma:

Antalya’nın Kepez ilçesi Kanal Mahallesi’nde saat 15.00 sularında meydana gelen olayda, arazi paylaşımı krizi kanlı bitti. İddiaya göre 63 yaşındaki Ömer A., arazi paylaşımı sırasında kendisine göre 30 metre fazla hisse verildiğini düşündüğü 40 yaşındaki yeğeni Amine Bozkurt ile noter önünde buluştu. İkili arasındaki görüşme kısa sürede kavgaya dönüştü.

NOTER ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer A., yanındaki tabancayı çıkararak yeğeni Bozkurt’a ateş etmeye başladı. Karın, göğüs ve baş bölgesinden ağır yaralanan Amine Bozkurt yere yığılırken, şüpheli yanında bulunan eşiyle birlikte yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAKİN TAVIRLARLA UZAKLAŞTI

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, cinayetin işleniş biçimi ve sonrasındaki detayları ortaya çıkardı. Görüntülerde Ömer A.’nın saldırıyı gerçekleştirdikten sonra oldukça sakin bir şekilde bölgeden ayrıldığı görülüyor.

 

1 KİLOMETRE MESAFEDE YAKALANDI

 Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yaklaşık 1 kilometre mesafede kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Ömer A. ifade işlemleri için emniyete götürülürken, hayatını kaybeden Amine Bozkurt’un cansız bedeni otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Aziz Yıldırım'ın büyük planı ortaya çıktı! İşte o dev projenin ayrıntıları...Aziz Yıldırım'ın büyük planı ortaya çıktı! İşte o dev projenin ayrıntıları...Spor
NATO'da büyük çatlak! Atlantik cephesinde taşları yerinden oynatan o açıklama...NATO'da büyük çatlak! Atlantik cephesinde taşları yerinden oynatan o açıklama...Dünya
Mavi Vatan’ın yeni muhafızı Karayel ilk kez görev başındaMavi Vatan’ın yeni muhafızı Karayel ilk kez görev başındaSavunma Teknolojileri
cinayet arazi anlaşmazlığı
Günün Manşetleri
Mavi Vatan’ın yeni muhafızı Karayel ilk kez görev başında
"Hazar geçişli Orta Koridor'un ihyası için çalışıyoruz"
Son iki haftada 1187 kişi tutuklandı
Can kaybı 72 Bin 744’e yükseldi!
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Tırdan milyonluk kaçak ürün ve esrar çıktı
Belediye personeli ve şirket sahipleri gözaltında!
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da!
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı
450 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 450 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler ikramiye alacak? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler ikramiye alacak?
İslam Memiş’ten altın sahiplerine "Çekili altın" uyarısı: Sakın panik yapmayın! İslam Memiş’ten altın sahiplerine "Çekili altın" uyarısı: Sakın panik yapmayın!
İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarında son durum ne?