Noter önünde dehşet! 30 metre arazi için yeğenini kurşun yağmuruna tuttu

Antalya’nın Kepez ilçesi Kanal Mahallesi’nde saat 15.00 sularında meydana gelen olayda, arazi paylaşımı krizi kanlı bitti. İddiaya göre 63 yaşındaki Ömer A., arazi paylaşımı sırasında kendisine göre 30 metre fazla hisse verildiğini düşündüğü 40 yaşındaki yeğeni Amine Bozkurt ile noter önünde buluştu. İkili arasındaki görüşme kısa sürede kavgaya dönüştü.

NOTER ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer A., yanındaki tabancayı çıkararak yeğeni Bozkurt’a ateş etmeye başladı. Karın, göğüs ve baş bölgesinden ağır yaralanan Amine Bozkurt yere yığılırken, şüpheli yanında bulunan eşiyle birlikte yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAKİN TAVIRLARLA UZAKLAŞTI

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, cinayetin işleniş biçimi ve sonrasındaki detayları ortaya çıkardı. Görüntülerde Ömer A.’nın saldırıyı gerçekleştirdikten sonra oldukça sakin bir şekilde bölgeden ayrıldığı görülüyor.

1 KİLOMETRE MESAFEDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yaklaşık 1 kilometre mesafede kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Ömer A. ifade işlemleri için emniyete götürülürken, hayatını kaybeden Amine Bozkurt’un cansız bedeni otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.