Noterlik Kanunu TBMM'de kabul edildi

Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda tamamlandı. Kabul edilen teklifle avukatlık stajından, noterlerin çalışma saatlerine kadar birçok düzenleme yapıldı. İşte ayrıntılar...

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Noterlik Kanunu TBMM'de kabul edildi
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Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni kanun teklifi, yargı ve noterlik süreçlerinde çeşitli değişiklikler içeriyor. Artık noterler tatil günlerinde de çalışabilecek, avukatlık stajı yapacak kişiler sigortalı işte çalışırken de stajlarını sürdürebilecek. Noterlik Kanunu ve diğer bazı yasalarda yapılan bu değişiklikle, yargılamalarda suç niteliği değiştiğinde sanıklara ek savunma haklarının bizzat iletilmesi sağlanacak.

AVUKATLIK STAJI VE BOŞANMA DAVALARINA YENİ DÜZENLEMELER

Yeni yasaya göre, avukatlık stajı yapacak kişiler, hakim ve savcı adayları dışında herhangi bir işte sigortalı olarak çalışabilecek. Kamu kurumlarında çalışan memurlar da yıllık izinlerini kullanarak avukatlık stajlarını tamamlayabilecek. Ayrıca, boşanma davalarına yönelik yapılan düzenlemeyle, daha önce üç yıl olan yeniden dava açma süresi bir yıla indirildi. Noterlerin çalışma saatleri Adalet Bakanlığı’nın çıkaracağı yönetmelikle belirlenecek ve ücret tarifeleri her yıl ocak ayında güncellenecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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