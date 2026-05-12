Nükleer alarm! İran Meclisinden kritik misilleme tehdidi

Gerilimin zirve yaptığı bir dönemde Tahran’dan nükleer programın geleceğine dair en sert mesajlardan biri geldi.

 İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesinin savunma doktrininde köklü bir değişikliğe gidebileceğinin sinyalini vererek "yüzde 90 uranyum zenginleştirme" seçeneğini ilk kez bu kadar net bir şekilde telaffuz etti.


NÜKLEER EŞİKTE KRİTİK TEHDİT

İbrahim Rızai, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ın ulusal güvenliğine yönelik olası bir saldırı durumunda masadaki en güçlü seçeneğin uranyum zenginleştirme seviyesini artırmak olduğunu belirtti. Rızai, ülkesinin tekrar hedef alınması halinde uranyumu yüzde 90 oranında zenginleştirmenin bir opsiyon olarak meclis gündemine taşınacağını ifade etti. Bu açıklama, İran’ın nükleer programındaki "barışçıl amaç" söyleminden stratejik bir caydırıcılık aşamasına geçişi olarak yorumlanıyor.

YÜZDE 90 SINIRININ STRATEJİK ANLAMI

Nükleer teknoloji literatüründe yüzde 90 saflıkta uranyum, "silah üretimi için gerekli seviye" (weapons-grade) olarak kabul ediliyor. Mevcut durumda uranyumu yüzde 60 seviyesinde zenginleştirdiği bilinen İran'ın, bu oranı yüzde 90'a çıkarma tehdidi, uluslararası atom enerjisi denetçileri ve Batılı güçler için kırmızı çizginin aşılması anlamına geliyor. Sözcü Rızai'nin bu konunun Meclis'te ele alınacağını vurgulaması, konunun sadece bir söylem değil, yasal bir çerçeveye oturtulma ihtimalini de beraberinde getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

