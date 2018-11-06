TSK Konya'da kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırılara karşı üst düzey eğitim veriyor. Eğitimde saldırılardan korunmak için geçirgen ya da geçirgen olmayan iki tip elbise kullanılıyor.

Kimyasal tehditlere karşı Mehmetçik üst düzey eğitimden geçiriliyor.



Konya'da bulunan TSK Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Okulu'nda askerleimize savunma eğitimleri veriliyor.



Eğitimlerin amacı kimyasal ve biyolojik harp maddelerinin etkilerinden korunmak.



Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yabancı askeri personele de eğitim veren tek kurum olan okulda, geçirgen ya da geçirgen olmayan iki tip elbise kullanılıyor.



Personelin kullandığı alet ve ekipmanlar, dünyada çok az ülkede bulunuyor.



Envanterdeki ekipmanlarla saldırıya müdahale edilebiliyor ve her türlü zehirli madde analizi yapılabiliyor.



ulusal.com.tr