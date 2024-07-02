Numan Kurtulmuş, Anayasa mesaisine devam ediyor! Yeni Anayasa süreci nasıl olacak?

Meclis’te yeni anayasa turu devam ediyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ardından Demokratik Bölgeler Partisi'nin yöneticilerile görüşecek.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş geçen aylarda TBMM'de grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle yeni Anayasa görüşmeleri yaptı. Parti gruplarından yeni anayasa için destek ve önerilerini istedi.

Yasama ara tatile girmeden önce Kurtulmuş yeni Anayasa görüşmelerini tamamlayacak. 3 Temmuz'da ilk görüşme saat 13.00’te Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğu ile olacak. Saat 14.00’te ise PKK’nın Güneydoğu’da kurduğu Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır’ı kabul edecek.

Görüşmelerin tamamlanmasıyla ekim ayına kadar yeni Anayasa'yı oluşturacak yöntem ve anlayış ortaya konulacak. Sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere toplumun bazı kesimlerinden görüş talep edilecek. Ardından yeni Anayasa metni ortaya çıkacak, Meclis gündemine gelecek. Sürecin yeni yasama döneminde hızlanması öngörülüyor.

Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebiliyor. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurul'da iki defa görüşülüyor. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkün olabiliyor.