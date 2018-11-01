AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Habertürk TV'de konuştu. Yerel seçimle ve cumhur ittifakıyla ilgili açıklamalar yapan Kurtulmuş, her seçim bölgesinin ayrı özelliği olduğunu söyledi.

İktidar partisinden olmayan çok sayıda belediye başkanı var. Bu durum cumhurbaşkanlığı sistemini tartışmaya mı açıyor? Asla.



Sistemi tartışan zaten tartışıyor. Karşımızdaki cephenin temel argümanlarından biri "bize oy verin eski sisteme dönelim" oldu. Yani parlamenter sistem.



Bu seçim çok önemli artık öyle AK Parti'nin sırtına basarak yükselen ya da Erdoğan'ın karizmasında istifade ederek öne çıkan adaylarla bu seçime girilmeyecek. Kendisinin bir katkısı olacak, halk tarafından kabul görecek insanlar olmasını öngörüyoruz.



Birincisi mütevazı olacak. Kibir tepesinde dolaşmayacak. Adaletli olacak. Ehliyet sahibi olacak liyakat sahibi olacak. 15 Temmuz bize bir şey gösterdi. Adam general ya da pilot o kadar eğitim almış son derece üst düzey bir kariyere sahip. Ama milletin üstüne bomba yağdırdı.



MHP ve AKP ittifakı üzerine Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:



Bir kere şunu çok net söylüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi en iddialı partidir. Bu bir seçim yarışıdır. Onun bunun arkadaşı şunun ahbabı bunun hısımı bunların hiç birisi yok artık. Bütün seçim bölgelerinde çok iddialı bir şekilde yarışa katılacağız.



Ortaya çıkan isimler kulis bilgileridir



Önce ortaya aday adaylıkları açıklanacak ve sonuçta bir karar verilecek doğru karar vermeyi Allah nasip etsin. Burada önemli meselelerden birisi de meclisteki parlamenter sayısıdır. Bu da tamamiyle Cumhurbaşkanımızın vereceği bir karardır. Milletvekili olanlardan istifa ettirilip aday olacak mı olmayacak mı buna da cumhurbaşkanımız karar verecek.



Başka partilerle ittifak



Bunu şöyle görmek lazım. MHP ile cumhur ittifakı dediğimiz şey temel meselelerde korunacak. Bir husumet cephesi yok ortada her yasa için ayrı bir şart oluşur ve ona diğer partilerden destek veren olabilir. Biz siyasetin ve demokrasinin ne kadar önemli bir konu olduğunun farkındayız. Sadece Ak Parti MHP arasında değil diğer tüm partilerle yakın temasta fayda var. Meselenin konuşularak parlamentoda olgunlaştırılmasının daha uygun olduğunu düşünüyorum.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar



O konu kapanmıştır. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değil.



ulusal.com.tr



