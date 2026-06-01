Numan Kurtulmuş gazetecilerin sorularını cevapladı: Özgür Özel grup toplantısı yapabilir mi?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesinde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP'de devam eden "mutlak butlan" tartışmaları, Grup Başkanlığı konumu ve Meclis Başkanlığı'nın usul hatalarına müdahale edip etmeyeceği yönündeki sorular üzerine Kurtulmuş, kurumun tarafsızlık ilkesine vurgu yaptı. Parti içi ihtilafların TBMM'nin görev alanına girmediğini belirten Kurtulmuş, konuyla ilgili algıların gerçeği yansıtmadığını belirterek süreci şu sözlerle değerlendirdi: "Önce şunu söyleyeyim. Bu yanlış bir algı ve algılamadır. Meclis Başkanlığının bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı, tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket eder. Meclis kurulduğundan beri böyledir. Meclis Başkanlığı, herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Meclis Başkanlığının tarafsızlık ilkesi gereği de bunu hassasiyetle korumaya dikkat ediyoruz."

''CHP BU MESELEYİ KENDİ KURUMSAL YAPISI ÇERÇEVESİNDE ÇÖZMELİ''

Meclis kayıtlarında yapılan güncel değişiklikler hakkında da bilgi veren Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grubu'ndan art arda gelen belgelerin prosedür gereği sırasıyla işleme alındığını aktardı. Bu süreçte Özgür Özel'in kapısındaki tabelanın değiştirildiğini ancak iki resmi yazı arasında açık bir uyuşmazlık olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Meclis'in resen işlem yapma yetkisi bulunmadığının altını çizdi: "Sayın Kılıçdaroğlu tarafından gelen ve mutlak butlan kararıyla ilgili yazı bize ulaştığı anda biz gereğini yaptık ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Meclis kayıtlarına aldık. Hemen arkasından Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’ndan gelen CHP Grubu’nun iç yönetmelikleri gereğince gerçekleştirilmiş bir grup toplantısı sonrasında, Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ile ilgili yazıyı da kabul ettik. Gereğince de Sayın Özel'in kapısındaki Genel Başkanlık tabelasını kaldırarak Grup Başkanı tabelasını koyduk. Biz Meclis Başkanlığı olarak bize gelen yazılar çerçevesinde hareket etmek durumundayız. Eğer bu yazılarda bir çelişki varsa ki öyle görünüyor, bu çelişkinin giderilme yeri TBMM Başkanlığı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak, bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığının resen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir."

EN KISA ZAMANDA YAZI GÖNDERİLECEK

Söz konusu yazının enn kısa zamanda "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına" iletileceğini açıklayan Kurtulmuş, belgenin Grup Başkanlığı'na da gidip gitmeyeceğine ilişkin soruyu ise "Hayır. Grup Başkanlığından gelen yazı da işleme alınmıştır. Ancak iki taraf arasında çelişki sürmektedir, bu çelişkinin giderilmesiyle ilgili bir yazı tabii ki gönderilecektir." diyerek cevapladı.

TBMM TV GRUP TOPLANTISINI YAYINLAYACAK MI?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın gerçekleştirilmesi planlanan CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel'in yapacağını duyurması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma karşı çıkmasıyla derinleşen krizin Meclis'e yansımalarına dair değerlendirmelerde bulundu. Parlamentoda altı siyasi parti grubunun faaliyet gösterdiğini hatırlatan Kurtulmuş, hiçbir grubun iç işleyişine ve karar alma süreçlerine müdahil olmadıklarını belirtti. Grupların toplanma usullerinin her partinin kendi iç yönetmeliğiyle belirlendiğini ifade eden Kurtulmuş, "Meclis’te 6 grup var, hiçbir siyasi partinin Meclis Grubunun nasıl işleyeceğine, nasıl karar alacağına ilişkin en ufak bir dahlimiz olmadı, olmayacaktır da. Dolayısıyla meclis grubunun nasıl toplanacağı, her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir. Bu durum Meclis Başkanlığının, ‘Hayır, öyle değil şöyle yap’ diyeceği bir husus değildir. Ümit ederim en kısa süre içerisinde bu sorun çözülür." dedi.

Özgür Özel'in grup toplantısını yapması ve genel başkanın itiraz etmesi durumunda TBMM TV'nin yayına girip girmeyeceği sorusuna net bir yanıt veren Kurtulmuş, "Eğer grup toplantısı usulüne uygun şekilde yapılırsa tabii ki TBMM TV her grubu yayınlar." dedi. Toplantının usule uygun yapılıp yapılmadığını Meclis Başkanlığı'nın denetleyip denetlemeyeceği şeklindeki soruya ise kendisine ulaşan belgeleri hatırlatarak yanıt verdi ve "Bana gelen iki yazıdan bahsettim. İkisinin arasında çelişki var. Çelişkinin giderilmesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına yazı yazıldı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yazıya aynı gün cevap gelmesi ihtimali üzerine "Olduğu zaman bakarız." diyen Kurtulmuş, taraflardan birinin Meclis'te adım atması ve diğerinin buna itiraz etmesi senaryosuna ilişkin ise kurumsal sınırları çizdi: "Yazsınlar. Biz olana göre hükmederiz. Şu anda olmayan bir şey üzerinde konuşmam."

''PARTİ İÇİ KAVGA MİLLİ MESELELERİN GERİSİNE DÜŞMEMELİ''

Pervin Buldan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen ve öncelikli yasal düzenleme olarak Meclis'e sunulması beklenen 'Terörsüz Türkiye' süreci de Kurtulmuş'un gündemindeydi. CHP'deki bölünmüşlüğün bu yasal düzenleme sürecine olumsuz bir yansıması olup olmayacağı yönündeki endişelere değinen Kurtulmuş, komisyon çalışmalarında tüm siyasi partilerin fikirlerini açıkça beyan etmesi için yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Bu sürecin parti içi kavgalardan bağımsız yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, şu değerlendirmeyi yaptı: "Parti içerisindeki bu kavgayı, ayrışmayı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk asrının en önemli sorunu olan terörün sona erdirilmesi gibi çok önemli, milli bir meseleye yansıtmamalarını temenni ederim. Biz komisyon çalışmalarını yaptık ama Meclis Başkanı, Komisyon Başkanı olarak hassasiyetle şuna çok dikkat ettim. Tüm siyasi partilerin, komisyonda fikirlerini açıkça beyan etmesine olağanüstü gayret sarfettik, çok büyük bir emek verdik. Çok da kolay olmadı. Ortada böylesine önemli bir kazanım varken bunu kaybetmemek lazım. Partilerin oluşturduğu geniş mutabakatın gerisine düşmemek lazım."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yapması ve anayasa konusunda yeni bir çağrı hazırlığı izlenimi doğması üzerine Kurtulmuş, yeni anayasayı Türkiye'nin en temel ihtiyacı olarak tanımladı. Mevcut Meclis aritmetiğinin, geçmiş dönemlere kıyasla anayasa yapımı açısından daha büyük bir potansiyel barındırdığını aktaran Kurtulmuş, tek bir partinin anayasayı değiştirecek gücünün olmamasının siyasi müzakereyi zorunlu kıldığını ifade etti: "Anayasa meselesini Türkiye'nin en önemli ihtiyacı olarak görüyorum. Bu Meclisin önceki meclislere göre anayasa yapabilme imkânı bakımından daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir partinin tek başına anayasa yapma gücü yok. Bu müzakereye açık bir siyasi konum demektir. Nihayetinde herkesin bir ideal anayasa fikri vardır. Ama olabilecekler konusunda, komisyon çalışmasında da olduğu gibi bir uzlaşma zemini bence anayasa yapım sürecinde de ortaya çıkabilir. Yeter ki iyi niyetle, samimiyetle herkes fikrini masaya getirsin."

Sürekli gündemde tutulan erken seçim tartışmalarına rağmen yeni anayasa çalışmaları için zamanın yeterli olup olmadığı sorusuna kesin bir dille "Yeterli." yanıtını veren Kurtulmuş, sözlerini "Şu anda seçime daha çok vakit var. Sürenin yeterli olduğu kanaatindeyim." şeklinde sürdürdü.

''BU FIRSAT KAÇARSA MİLLET BİR DAHA DİNLEMEZ''

Yeni anayasayla ilgili partiler arası bir mutabakat zemini oluşup oluşmadığı ve bu durumun DEM Parti'nin olumlu adımlarıyla ilişkisi de masaya yatırıldı. Süreci genel bir çerçevede yorumlayan Kurtulmuş, mevcut siyasi iklimin değerlendirilmemesi durumunda toplumun yeni anayasa söylemlerine inancını kaybedeceği uyarısında bulunarak sözlerini şöyle tamamladı: "Bu parlamento, anayasa yapma bakımından olumlu bir havaya sahipken ve açıkçası komisyon çalışmasında da çok önemli bir deneyimi ortaya koymuşken eğer yeni anayasa yapmazsa millet, uzun süre yeni anayasa lafına kulak vermez. Ben genel konuşuyorum, her partinin tabii ki kendi rezervleri var, her partinin kırmızı çizgileri var. Ama nihayetinde siyaset şöyle bir şey değil, ‘Benim zihnimde ideal bir dünya var, bunu gerçekleştireceğim.’ Yapamazsınız, demokrasinin gücü tam da burada. Neyin yapılmasına ortam elverişliyse ve makul çoğunluk neye onay veriyorsa o olur. Ben anayasa çerçevesinin de bu makul çoğunluğun onayı ve siyasetin müsaade ettiği alanlardaki müzakerelerle sonuç alınabileceğini düşünüyorum."