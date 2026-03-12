Numan Kurtulmuş: Netanyahu'dan olsa olsa ikinci Hitler çıkar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Emekçilerle İftar Programı’nda konuştu.

Kurtulmuş’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“Türkiye olarak hem bölgemizdeki gelişmelerden hem de dünyadaki küresel türbülanstan etkilenmemek için daha sıkı kenetlenmek, daha ciddi bir şekilde birliği, dirliği, kardeşliği artırmak zorundayız.

Bu ülkede hiçbir vatandaşımızın hiçbir gerekçeyle bir diğerinden ayrıldığı senaryoya asla ve asla eyvallah etmeyeceğiz.

(Bölgedeki bölüp parçalama senaryoları) Bir asır boyunca bu senaryo bütün detaylarıyla uygulanmış ve ne yazık ki sonuç da alınmıştır. Şimdi bu oyunu bozuyoruz. Birilerinin bölüp parçaladığı bu coğrafyayı derleyip toparlamak bizim milletimize düşer, Türkiye’ye düşer.

Birileri Netanyahu'ya gaz veriyor, ikinci Davut'sun diyorlar. Yani sen yürü Davut'un krallığını kuracaksın diye dini bir misyonla donatmaya çalışıyorlar. Netanyahu'dan olsa olsa ikinci Davut değil, ikinci Hitler çıkar, ikinci Führer çıkar, o istikamette ilerliyor.”