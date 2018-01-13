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Numan Kurtulmuş'tan açıklama: Benim bildiğim Abdullah Gül...

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Antalya'da açıklamalar yaptı, soruları yanıtladı. Kurtulmuş, "Benim bildiğim Abdullah Gül, Cumhurbaşkanımıza karşı 'cumhurbaşkanı adayı' olarak çıkmaz" diye konuştu

Numan Kurtulmuş'tan açıklama: Benim bildiğim Abdullah Gül...

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Antalya Belek Turizm Merkezi'nde ulusal medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Kurtulmuş, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili konuştu, "Benim bildiğim Abdullah Gül, Cumhurbaşkanımıza karşı 'cumhurbaşkanı adayı' olarak çıkmaz" dedi.

Kurtulmuş'a 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık tartışmaları soruldu. Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkacağını düşünmediğini ifade eden Kurtulmuş, "Ben kimin, ne yapmak istediğini bilmiyorum, ama benim bildiğim Abdullah Gül, Cumhurbaşkanımıza karşı cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmaz. Çünkü 2019 seçimleri şahısların ötesinde önem arz eden bir seçim. Sadece ilk sefer cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçiliyor olması değil bundan sonra sistemin nasıl oturacağının da şekilleneceği bir döneme giriyoruz. Açıkçası bu anlamda da bütün bu gerekçelerin hepsini değerlendireceğini ve Sayın Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanımızın karşısına aday olarak çıkmayacağını düşünüyorum, değerlendiriyorum." yanıtını verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #numan kurtulmuş #abdullah gül #antalya #erdoğan
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