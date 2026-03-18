Numan Kurtulmuş'tan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. Yılına özel anma mesajı

Numan Kurtulmuş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümüne ilişkin bir açıklama yaptı. Kurtulmuş'un paylaşımında, Çanakkale direnişinin milli hafızadaki yerine ve birlik beraberlik azmine dikkat çekildi.

Kurtulmuş, yayımladığı mesajın başında Çanakkale'de hayatını kaybedenleri anarak şu ifadeleri kullandı:

“ 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle aziz şehidlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum.

Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin en zor zamanlarda nasıl tek yürek olduğunu ve direndiğini hatırlatan güçlü bir millî hafızadır.

Bu büyük zafer, fedakârlığın ve vatan sevgisinin sözden öte; bir duruş, irade ve eylem meselesi olduğunun açık ispatıdır.

Şanlı zaferimizin 111’inci yıl dönümünde kahraman ecdadımızı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyor; birliğimizi ve kardeşliğimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.”

