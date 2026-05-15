Numan Kurtulmuş’tan Lamine Yamal’a tebrik: "Şimdiden insanlığın en büyük futbolcusudur"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lamine Yamal’ın Barcelona’nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı sallamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen “Küresel Adalet Arayışı” konulu konferansta öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Konuşmasında Lamine Yamal’ın şampiyonluk kutlamalarındaki görüntülerine değinen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"ŞİMDİDEN İNSANLIĞIN EN BÜYÜK FUTBOLCUSUDUR"

“Lamine Yamal'ın Barcelona'nın şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağını sallayarak o kutlamalara coşku vermesi, o kutlamalarda mazlumların yanında olduğunu ilan etmesi insanlık için bir şeref vesilesidir. Lamine Yamal’ı ve arkadaşlarını tebrik ediyorum.

Çocuğun sözleşmesini iptal edebilirsiniz. Siyonist lobi, baskı yaparak büyük kulüplerde oynamasına engel olabilir. Ama zaten bunu göze alarak Filistin bayrağını sallayan Lamin Yamal, daha şimdiden insanlığın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusudur, en iyi oyuncusudur.”