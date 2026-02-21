Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye raporu açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen iftar programında medya kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Programın ana gündem maddesi, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan "Terörsüz Türkiye Raporu" oldu.

'RAPOR BİR MİHENK TAŞIDIR'

Sürecin zorluklarına rağmen verimli geçtiğini belirten Kurtulmuş, raporun işlevine dair şu ifadeleri kullandı: "Zor olmakla birlikte yapıcı bir süreci geride bıraktık. Şimdi önümüzde bir rapor var. Bu rapor her şey değil, bu rapor bundan sonra yapılacaklar konusunda bir mihenk taşıdır, bir çerçevedir."

Oluşturulan çerçeve kapsamında atılacak adımların sabır, iyi niyet ve kararlılıkla sürdürülmesinin önemine dikkat çeken Kurtulmuş, gelinen noktanın önemini şu sözlerle anlattı: "Artık bu kadar mesafe alınmışken bölgemizdeki şartlarda Türkiye'nin güvenliği bakımından bu kadar olumlu seyrediyorken bu sorunu tamamen Türkiye'nin gündeminden kaldırılması gerekiyor."

TÜRK DEMOKRASİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR AŞAMA

Farklı siyasi partilerin bir araya gelmesinin demokratik açıdan taşıdığı anlama vurgu yapan TBMM Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye demokrasisi açısından da fevkalade olumlu bir aşamadır bu. Hem konunun mahiyeti itibarıyla son derece değerlidir hem de içeriğinden uzak bir şekilde, siyasetin hele bu kadar gergin olduğu, bu kadar gerilimlerin yüksek olduğu bir ortamda farklı partilerin bir araya gelerek ortak bir noktada buluşmuş, konuşmuş olması son derece değerlidir, önemlidir."

Komisyonun yürüttüğü çalışmaların ve özellikle raporda yer alan 6. ve 7. bölümdeki tekliflerin tamamen tavsiye niteliğinde olduğunu belirten Kurtulmuş, imza atan siyasi partilerin yasal düzenlemeler konusunda müzakereler yürüteceğini ifade etti. Kurtulmuş, beklentisini şu cümleyle dile getirdi: "Ümit ederim ki bütün partilerin altına imza atacağı düzenlemeler gerçekleşir."

Süreci Türkiye için hayati bir eşik olarak tanımlayan Kurtulmuş, yapılacak daha çok iş olduğunu belirterek açıklamalarını şu değerlendirmeyle tamamladı: "Bu eşiği aştık ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Üzerinde sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var."