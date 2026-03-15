Numan Kurtulmuş'tan "umut hakkı" açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine dair stratejik değerlendirmelerde bulunarak, sürecin akamete uğramasının siyasi sonuçlarına dair "Eğer bu iş başarısız olursa, duvar yıkılırsa, sivil siyaset bu duvarın altında kalır." uyarısında bulundu.

Bayram sonrasını işaret eden Kurtulmuş, planlanan yasal düzenlemelerin şahsa özel olmayacağını, örgütün tasfiyesini hedefleyeceğini belirtti.

"BİZİM HUKUK SİSTEMİMİZDE UMUT HAKKI DİYE BİR ŞEY YOK."

"Bizim hukuk sistemimizde umut hakkı diye bir şey yok." diyerek infaz düzenlemelerine dikkat çeken Meclis Başkanı, yapılacak çalışmalarda "ceza ortadan kalkmayacak, af algısı oluşmayacak" prensibinin esas alınacağını vurguladı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, sürece ilişkin yaptığı açıklamasında, "Bu iş 2009'a, 2013'e ya da önceki çalışmalara benzemez. Eğer bu iş başarısız olursa, duvar yıkılırsa, sivil siyaset bu duvarın altında kalır ve Allah korusun, başarısız olduğumuz zaman 4 Ağustos 2015'tekinden daha daha vahim bir duruma dönüşebilir şartlar" dedi.

Başka bir soru üzerine, "Geçmiş dönemlerde rahmetli Demirel’in, Özal’ın, Erbakan Hoca’nın, Erdal İnönü’nün çeşitli vesilelerle çeşitli dönemlerde o günün şartları içerisinde PKK terörünün bitirilmesiyle ilgili girişimleri oldu" diyen Kurtulmuş, " Çok mesafeler alındı zannedildi ama bir anda her şey altüst oldu. Bunun birkaç sebebi var" dedi.

Bunlardan bir tanesinin devletin içerisinde tek bir siyasal aklın olmaması olduğunu belirten Kurtulmuş "2009-2013 süreçlerini de hatırlıyoruz" dedi.

Kurtulmuş, "Hemen hemen çok büyük bir mesafe alınmış, neredeyse sonuç elde edilecekken birtakım provokasyonlarla, örneğin Habur provokasyonu, Sakine Cansız ve arkadaşlarının öldürülmesi provokasyonu, Oslo görüşmelerinin sızdırılması provokasyonu gibi birtakım provokasyonlarla devletin içerisindeki FETÖ’cü ve başka unsurlar süreci zehirlediler" diye devam etti.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde devlet ile siyasal aklın bir olduğunu söyleyen Kurtulmuş, ilk defa Meclis'in dahil edildiğini belirtti.