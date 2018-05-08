Vatan Partisi'nin imza seferberliğine Eski CHP İstanbul milletvekili Profesör Doktor Nur Serter ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da katıldı. İlçe seçim kuruluna giderek imza atan Serter ve Kerimoğlu vatandaşlara da çağrı yaptı.





Vatan Partisi'nin imza seferberliğine önemli isimlerden destek geldi.



İstanbul Kartal Adliyesi'nde imza veren eski CHP İstanbul İstanbul milletvekili Nur Serter, imza verdiği adayı açıkladı.



Vatandaşlara çağrı yapan Serter, herkesi imza vermeye davet etti.



Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da imzasını Kartaltepe Mesleki ve Teknik Lisesi'nde verdi.



Kerimoğlu da vatandaşlara çağrı yaptı.







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İmzalar 90 bini geçti, 100 bin imza sınırına da ramak kaldı.Vatan Partisi'nin imza seferberliğine önemli isimlerden destek geldi.İstanbul Kartal Adliyesi'nde imza veren eski CHP İstanbul İstanbul milletvekili Nur Serter, imza verdiği adayı açıkladı.Vatandaşlara çağrı yapan Serter, herkesi imza vermeye davet etti.Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da imzasını Kartaltepe Mesleki ve Teknik Lisesi'nde verdi.Kerimoğlu da vatandaşlara çağrı yaptı.