Yoğun bakıma kaldırılan Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada, "Nuray Hafiftaş yoğun bakıma kaldırıldı. Nuray Hafiftaş’ın durumu çok ağır ve çok ciddi. Aniden kötüleşen sanatçımız için lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadeleri yer almıştı

Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında vefat etti.



Alınan bilgiye göre, geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından bir süredir kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş, Emsey Hospital Kanser Merkezi'nde hayatını kaybetti.



ONUR AKAY'DAN AÇIKLAMA



Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtmişti:



"Nuray Hafiftaş yoğun bakıma kaldırıldı. Müşerref Akay, telefonda gözyaşları içinde anlattı ve doktorları her an kötü haber alabilirsiniz, hazırlıklı olun demiş. Nuray Hafiftaş’ın durumu çok ağır ve çok ciddi. Aniden kötüleşen sanatçımız için lütfen dualarınızı eksik etmeyin."



NURAY HAFİFTAŞ: HAYATIM BİR ANDA TEPE TAKLAK OLDU



Nuray Hafiftaş zor bir dönemden geçtiğini belirterek şunları söylemişti:



"Hayatım bir anda tepe taklak oldu. Ben normalde çok pozitif bir insanım. İlk tedaviye başladığım süreçte çok yoruldum çünkü çok yoğun bir şekilde kemoterapi alıyordum. Ancak buraya adım atar atmaz doktorumun hastalığım hakkındaki detaylı bilgi paylaşımları beni çok mutlu etti. Buraya büyük bir mutlulukla geliyorum."





Numan Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Nuray Hafiftaş'ın Türk halk müziğinin yenilikçi, üretken ve gülen sesi olduğunu belirterek, sanatçının kültüre verdiği değer ve çalışkanlığıyla her zaman saygıyla anılacağını ifade etti.



Bakan Kurtulmuş, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında vefat eden Türk halk müziği sanatçısı Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Türk halk müziğinin yenilikçi, üretken ve gülen sesi Nuray Hafiftaş, kültürümüze verdiği değer, çalışkanlığı ve sanatına bakış açısıyla her zaman saygıyla anılacaktır. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."





NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?



Nuray Hafiftaş 8 Ağustos 1964 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. Azeri kökenli Türk Halk Müziği sanatçısı ve bestecisidir. İlkokulu Taksim'de okudu. İTÜ Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalıştı. Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı. Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var. Bunlardan "Ayrılık Nikahı", "Yalan Dünya" ve "İsyan Ediyorum"u Kibariye, "Hasret" ve "Gurbet"i ise İzzet Yıldızhan okudu. Sanatçının son albümünde ise kendisine ait Be Hey Gafil ve "Yavrular isimli iki bestesi bulunuyor. Nuray Hafiftaş'ın Türk Halk Müziği klasik sanatçıları literatürüne girmesine neden olan özellikleri kuşkusuz sadece bunlar değil. "Eyvah Gönül" de ürettikleri eserlerden biri.



