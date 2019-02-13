ÖNCE FETÖ'DEN SORUŞTURMA AÇILDI
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. M. S. I. hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması açıldı. Delil yetersizliği nedeniyle hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen M. S. I.'nın, savunmasında Nur Tarikatı'nın Meşrevet koluna ilişkin verdiği bilgiler ise dikkat çekti.
OKUL MÜDÜRÜ: TEK GÖNÜL BAĞIM RİSALE-İ NUR
Savunmasında FETÖ'cü olmadığını öne süren ancak kullandığı ifadelerle Nur tarikatına bağlılığını anlatan okul müdürü, "Benim tek gönül bağımın olduğu oluşum Risale-i Nur'dur" ifadelerini kullandı.
İşte, M. S. I. 'nın savunmasındaki ifadelerle Nur Tarikatı'nın Meşrevet kolunun Tokat'ın Zile ilçesindeki yapılanması:
NUR TARİKATININ VAKFI
"Tokat İlim Sanat ve Araştırma Vakfı adına görev aldım. Bu vakıf Risale-i Nur talebelerinin bulunduğu vakıf. Vakfın faaliyetleri arasında Risale-i Nur külliyatını insanlara ulaştırmak vardır. Benim tek gönül bağımın olduğu oluşum Risale-i Nur'dur. Ayrıca belirtmek isterim ki Risale-i Nur külliyatını Diyanet İşleri Başkanlığı basmaktadır. Yani bu külliyat devlet eliyle arz edilmektedir."
CEMAATİN LİDERİ KİM? NEREDE TOPLANIYORLAR?
"Vakfın Zile'de Sözler Apartmanında mülkiyeti vardır. Burada sosyal hizmet sunulmaktadır. Vakfın başkanı Burhan Torun'dur. Vakıfta benim ağabeyim Ömer Işıldak yönetim kurulunda görev almaktadır. Meşrevet Cemaati'nin Zile'deki görünümü bu vakıf altındadır. Bu vakıf daha önce Sözler Apartmanında toplanılmadan önce Fatih Meydanında bulunan Çavuşoğlu Apartmanında kiralık bir evde toplanıyordu."
MESLEK OKULUNDA RİSALE-İ NUR KİTAPLARI
Zile Meslek Yüksek Okulu Müdürü M. S. I. ayrıca sosyal medya hesabında da Nur Tarikatına ilişkin sık sık paylaşımlar yapıyor. M. S. I.'nın müdür olduğu Zile Meslek Yüksek Okulu'nun mescidinde de Risale-i Nur kitapları bulunuyor. Bu kitapların üzerinde yazılı numara da, EKS kayıtlarına göre Meşrevet Cemaatine ait vakfın bulunduğu Sözler Apartmanında ikamet eden İ. B. üzerine kayıtlı.
HABER: ERAY ÇELEBİ
ulusal.com.tr
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