"Cemaatlere, değil Devlet'e bağlı olun" diyen Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver, hedef gösterildi. Nur Cemaati üyeleri, yayın organlarında Tanrıver'i eleştiren yazılar yazdı.

Nur Cemaati, bu sözleri söyleyen müdürü hedef aldı.



Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 2 gün önce mezuniyet töreni yapılmıştı. Törende konuşan Kayseri POMEM Müdürü Metin Tanrıver, alkışlanan bir konuşma yapmış, yeni mezun polislere cemaat uyarısında bulunmuştu.



Tenrıver, bu konuşmasın ardından hedef alındı.



Nurculara yakın olarak bilinen yayın organları Risalehaber'de "Cemaat ve tarikatları kötüleyen polis müdürüne cevap Said Nursi'den gelsin" başlıklı bir yazı yayınlandı.



Yazıda "Bu tip sözleri eskiden bazı vesayetçi askerlerden duyardık" ifadelerine yer verildi. Nur Cemaati’nin kurucusu Said-i Nursi'den hatırlatmalar yapılarak, asayişin cemaatler tarafından sağlandığı yazıldı.









