banner982
PKK/PJAK İran'a saldırdı
PKK/PJAK İran'a saldırdı
Yunanistan'dan teröriste iltica hakkı
Yunanistan'dan teröriste iltica hakkı
Adnan Oktar, Edirne F Tipi Cezaevi'nde
Adnan Oktar, Edirne F Tipi Cezaevi'nde
Tahran'dan Asya hamlesi
Tahran'dan Asya hamlesi

Nurcular polis müdürünü hedef gösterdi

"Cemaatlere, değil Devlet'e bağlı olun" diyen Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver, hedef gösterildi. Nur Cemaati üyeleri, yayın organlarında Tanrıver'i eleştiren yazılar yazdı.

Nurcular polis müdürünü hedef gösterdi

Nur Cemaati, bu sözleri söyleyen müdürü hedef aldı.

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 2 gün önce mezuniyet töreni yapılmıştı. Törende konuşan Kayseri POMEM Müdürü Metin Tanrıver, alkışlanan bir konuşma yapmış, yeni mezun polislere cemaat uyarısında bulunmuştu.

Tenrıver, bu konuşmasın ardından hedef alındı.

Nurculara yakın olarak bilinen yayın organları Risalehaber'de "Cemaat ve tarikatları kötüleyen polis müdürüne cevap Said Nursi'den gelsin" başlıklı bir yazı yayınlandı.

Yazıda "Bu tip sözleri eskiden bazı vesayetçi askerlerden duyardık" ifadelerine yer verildi. Nur Cemaati’nin kurucusu Said-i Nursi'den hatırlatmalar yapılarak, asayişin cemaatler tarafından sağlandığı yazıldı.




 

Etiketler; #Metin Tanrıver #kayseri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.