Nurettin Akçul nadir toprak elementleri hakkında konuştu: Bu yıldızı parlatmak hepimize düşen milli bir sorumluluktur

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Eskişehir’de düzenlenen sendikanın Kırka ve havalisi Şubesi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada nadir toprak elementlerinin milli imkanlarla işletilmesi gerektiğini söyledi.

Akçul, nadir elementlerin yalnızca ekonomik değil, milli güvenlik açısından da kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

“Bu yıldızı parlatmak hepimize düşen milli bir sorumluluktur” diyen Akçul, sözlerini şöyle sürdürdü

“Nadir toprak elementlerinin aranması, çıkarılması, yerli ve milli kaynaklarla pazarımıza kazandırılması elzemdir. Teknoloji ve sanayiden vazgeçmeden ama aynı zamanda çevre duyarlı projeler ülkemiz için gereklidir.”

Savunma sanayi açısından da bu kaynakların önemine dikkat çeken Akçul, bölgesel gelişmeleri hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna-Rusya Savaşı’nda gördük, İsrail’in bölgedeki saldırgan tutumlarını gördük, yanı başımızda Suriye’de yaşananları biliyoruz. Saldırıya her taraftan açık olan ülkemizin jeolojik ve jeopolitik durumu, savunmaya her zamankinden daha çok muhtaçtır. Savunma sanayi de nadir toprak elementleri ile gelişmektedir.”

Akçul, konuşmasında nadir elementlerin sadece savunma değil, birçok modern teknoloji için de vazgeçilmez olduğuna dikkat çekti:

“Sadece savunma değil, elektrikli araçlar, tıbbi cihazlar, nükleer enerji, telefonlar, akla gelen bütün modern teknolojilerin vazgeçilmezi nadir toprak elementleridir. Ekonomik ve jeopolitik bağımsızlık için hayati önem taşıyan bu maden bizim ülkemizde mevcuttur. Yani şu anda ABD’nin, Rusya’nın, Avrupa Birliği’nin ve nice sömürgeci devletlerin arayıp da bulamadığı bu büyük nimet bizim topraklarımızdadır.”

Akçul, nadir elementlerin işletilmesinin milli bir sorumluluk olduğunu belirterek, bu kaynakların ülke ekonomisine kazandırılması gerektiğini vurguladı.