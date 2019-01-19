Eski Danıştay Başkanı Nuri Alan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ilan edildiği halde Meclis Başkanlığından istifa etmeyen Binali Yıldırım’ın Anayasa’yı ihlal ettiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Vekâlet versin” önerisini de hatalı bulan Alan “Vekâlet, yalnızca meclis başkanlığını ilgilendiren faaliyetler için verilebilir” ifadelerini kullandı.

“Anayasa İhlalidir” dedi, Binali Yıldırım’ın derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.



Eski Danıştay Başkanı Nuri Alan, Ak Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım’ın istifa tartışmalarını değerlendirdi.

"Anayasa, Millet Meclisi Başkanı’nın her türlü parti faaliyetine katılmasını kesin suretle yasaklıyor. Önümüzdeki belediye seçimleri, siyasi partilerin halk desteğini göstermesi açısından çok önemlidir ve siyasidir. Nitekim adayları genel başkanları açıklıyor. Siyasi değil demenin hiçbir izayı olamaz."



Ulusal Kanal’a konuşan Alan, iktidar partisinin de hukuksuzluğun farkına vardığını kaydetti.

"Şimdi onlar da bunun hukuka aykırı olduğunu farkına vardılar ve bir formül düşünüyorlar. Arayış içindeler. Özel bir hüküm üzerinden meşruiyet sağlamaya çalışıyorlar ama özel hükümlerin farklı maksatlarla kullanılması da hukuken mümkün değil."



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “meclis başkanvekiline vekalet versin” önerisini de değerlendiren Alan, bunun da hukuken mümkün olmadığını savundu.

"Vekalet nasıl verilir? Bir yurtdışı geziniz vardır verirsiniz. Bir yemeğe, bir faaliyete katılıyorsunuzdur verirsiniz. Meclis başkanlığını temsil eden bir faaliyetin içindeyseniz bunu yapabilirsiniz. Vekalet verip gidip meclis başkanlığı dışında bir faaliyetin içinde yer alamazsınız."



Eski Danıştay Başkanı Nuri Alan ayrıca, Yıldırım’ın istifa etmemesi durumunda olası bir seçim galibiyetinin hukuki geçerliliği olmayacağı görüşünde.

"Bu bir anayasa ihlali olacaktır ve kazanması durumunda alacağı kararların da başknalığının da hukuki karşılığı olmayacaktır."







KAMERA: AYDIN GERGİN

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