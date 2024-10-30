Nuri Alço'dan üzen haber! Eşi sosyal medyadan duyurdu

6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlananan ve yakınları tarafından özel bir hastaneye götürülen Nuri Alço'nun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.

Buradaki tedavisinin ardından Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen Alço'ya kalp pili takılmıştı. 73 yaşındaki oyuncu şimdi de bağırsak tıkanıklığı sebebiyle ameliyat oldu.

'ÇOK RİSKLİ VE ZORLU BİR SÜREÇTİ'

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla usta oyuncunun son durumu hakkında "Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti çok. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı. Rabbim bizlere bağışladı" açıklamalarda bulundu.