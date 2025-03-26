Nuri Aslan kimdir? Nuri Aslan nereli? Nuri Aslan'ın eşi kim?

1969 yılında Sivas’ta doğan Nuri Aslan, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makineleri) Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Özel sektörde genel müdürlük görevinde bulundu.

Siyasi kariyerine 1999 yılında başlayan Aslan, 1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif roller üstlendi:

2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili,

2014-2018 yılları arasında Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı,

2014-2021 yılları arasında İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu (İSİFED) Yönetim Kurulu Üyesi,

2009-2020 yılları arasında Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekili,

2011-2019 yılları arasında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

2019 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak seçilen Aslan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde de aynı göreve tekrar getirildi. 15 Nisan 2024 tarihinde yapılan oylama sonucunda İBB Meclis 1. Başkan Vekili seçildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Aslan, İstanbul’daki siyasi ve sosyal çalışmalarıyla tanınmaktadır.