HKP Genel Başkanlığı düşürülmüştü: Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı

HKP’nin eski Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut’un polis tarafından evinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü açıklandı. Yargıtay, geçtiğimiz Temmuz ayında Ankut’un parti üyeliği ve genel başkanlık görevini düşürmüştü.

Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) eski Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı. Parti tarafından yapılan açıklamada, Ankut’un polis tarafından evinden alınarak Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü duyuruldu.

HKP açıklamasında,

“Genel Başkan’ımız Nurullah Efe, kısa süre önce polis tarafından Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmek üzere hiçbir gerekçe gösterilmeden evinden alınmıştır. Parti avukatlarımız durumu yakından takip etmektedir. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi.

Öte yandan Yargıtay, 28 Temmuz 2025’te aldığı kararla Ankut’un “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan kesinleşmiş cezası nedeniyle parti kurucu üyeliğini, üyeliğini ve genel başkanlık görevini düşürmüştü.

