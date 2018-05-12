Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcılar konulduktan sonra tahrip olan evlere ait molozların atıldığı alanda meydana gelen patlamada, 11 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcılar konulduktan sonra tahrip olan evlere ait molozların atıldığı alanda meydana gelen patlamada, 11 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.



Alınan bilgilere göre, Nusaybin Cizre karayolu Sanayi Sitesi mevkisinde ailesine ait hayvanları otlatan 11 yaşındaki Hogir Kayran, terör örgütü PKK mensupları tarafından el yapımı patlayıcılar konulduktan sonra tahrip olan evlere ait molozların atıldığı alanda henüz belirlenemeyen bir cisim buldu.



Kayran, cisimle oynadığı sırada patlama meydana geldi.



Ağır yaralanan Kayran, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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