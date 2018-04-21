Kılıçdaroğlu: CHP ile İyi Parti yarın bir araya gelecek
Kılıçdaroğlu: CHP ile İyi Parti yarın bir araya gelecek
Mehmetçik çocuklarına 23 Nisan armağanı
Mehmetçik çocuklarına 23 Nisan armağanı
100 bin imzanın nasıl toplanacağı düzenleniyor
100 bin imzanın nasıl toplanacağı düzenleniyor
Vatan Partisi'nden 100 bin imza açıklaması
Vatan Partisi'nden 100 bin imza açıklaması

Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 14 Mart 2016'da ilan edilen 6 mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Nusaybin'deki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 14 Mart 2016'da ilan edilen 6 mahalledeki sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçe merkezinde teröristlerin açtığı çukur ve barikatların kaldırılması, bombalı tuzakların imha edilmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının uygulamasına, operasyonların tamamlanmasının ardından arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü Fırat, Dicle, Yenişehir, Abdulkadirpaşa, Zeynel Abidin ile Kışla mahallelerinin tellerle çevrili alanı içerisinde kalan cadde ve sokaklarda devam edildiği anımsatıldı.

Güvenlik kuvvetlerince yapılan arama tarama faaliyetlerinin sona erdiği kaydedilen açıklamada, bu mahallelerin tellerle çevrilmiş alanı içerisinde kalan cadde ve sokaklarında süren sokağa çıkma yasağı uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Nusaybin #mardin #valilik
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.