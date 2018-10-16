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Nusret 2018 davet tatbikatı

Türk Deniz Kuvvetleri'nin ev sahipliğindeki NUSRET-2018 Davet Tatbikatı İzmir Körfezi'nde başladı. 15-25 Ekim günleri arasında yapılan tatbikata Türkiye 10 gemi ile katıldı.

Nusret 2018 davet tatbikatı

Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Nusret 2018 Davet Tatbikatı'na Türk Deniz Kuvvetleri 10 gemi ile katılıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 uçak ve 2 sahil güvenlik botu da tatbikatta yer alıyor. 

Nusret Mayın tatbikatına NATO unsurlarının yanı sıra Almanya, Fransa, Bulgaristan, İspanya, İtalya ve Yunanistan mayın avlama gemisi ile katıldı.

11 ülkenin gözlemci olduğu tatbikat birifingini Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet Tunç Veysioğlu yaptı.

Nusret Davet Tatbikatı adını 1. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren 7-8 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'na mayın döşeyen Nusret Mayın Gemisi'nden alıyor. 

Tatbikat birifingini Donanma komutanı koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin de izledi. Tatbikat 25 Ekim'e kadar devam edecek. 

Haber: Ufuk Akkaya Kamera: Özgür Saymaz
ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #izmir körfezi #nusret 2018
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