Nusret dolandırıldı! Hesabından sahte vekaletnameyle para çekildi

Geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan olayda, İ.A.B. adlı şahsın sahte bir vekaletname hazırlayarak Nusret Gökçe’nin banka hesabına erişim sağladığı iddia edildi. Banka görevlileri, yapılan işlemi şüpheli buldu ve dolandırıcının bankadan ayrılmasının ardından durumu polise bildirdi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti ve İ.A.B.’yi saklandığı yerde gözaltına aldı. Yapılan incelemeler, sahte belgelerle gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimini doğruladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A.B., 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.