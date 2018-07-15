Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin Bebek Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bulunan şubesi Nusr-Et Steakhouse Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.Kaynak: DHA
Ünlü restoranın önüne ise “Sizin için yenileniyoruz" yazan pankart asıldığı görüldü.
Bebek'te esnaflık yapan Metin Koca “Biz burada esnafız. Duyduğumuza göre sabah zabıta ekipleri gelip mühürlemiş. Zaten bir sene olmuştu açılalı" dedi.
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