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Nusret'e büyük şok

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe'ye ait Nusr-Et Steakhouse'un Bebek şubesi, Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürledi.

Nusret'e büyük şok
Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin Bebek Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bulunan şubesi Nusr-Et Steakhouse Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Ünlü restoranın önüne ise “Sizin için yenileniyoruz" yazan pankart asıldığı  görüldü.

Bebek'te esnaflık yapan Metin Koca “Biz burada esnafız. Duyduğumuza göre sabah zabıta ekipleri gelip mühürlemiş. Zaten bir sene olmuştu açılalı" dedi.

Kaynak: DHA
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