Nusret Senem'den 28 Şubat çağrısı! "Çetin Doğan ve 28 Şubat hükümlüsü generallerimiz serbest bırakılmalıdır"

Senem, söz konusu davanın FETÖ üyesi savcılar tarafından açıldığını ve hukuksuz bir karar verildiğini belirterek generallerin sağlık durumuna ilişkin raporların da göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın af yetkisini kullanmasını talep etti.

Nusret Senem'in açıklaması şu şekilde:

28 Şubat Davası bir FETÖ kumpasıdır. 28 Şubat’ın hedefi ise FETÖ’ydü. Bugün FETÖ bağlantılı hâkim ve savcılar tarafından kurgulanan dava ile 75-90 yaş arasındaki Orgenerallerimiz, komutanlarımız cezaevinde tutuluyor.

Türkiye bir yandan FETÖ’yü ezip hapishanelere atarken, bir yandan FETÖ’nün devam eden kumpaslarına göz yumulamaz. Komutanlarımızın yaş ve sağlık durumu da göz önüne alındığında içinde bulunduğumuz süreç vicdanlara sığmamaktadır.

Ayrıca ilgili davalar usul bakımından da esas bakımından da yanlıştır. Bu komutanlarımızın bir kısmı ancak Yüce Divan’da yargılanabilir. İlker Başbuğ konusunda da aynı hata yapılmış ve sonradan düzeltilmiştir.

Türkiye’nin devlet, hukuk, namus ve vicdan birikimi bu tabloyla kesinlikle bağdaşmamaktadır. Cezaevindeki komutanlarımız siyasi bir hırsın ya da intikamın kurbanı olamazlar. Üstelik kocama raporları Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde imzayı bekliyor. Aylardır bu imzanın bekletilmesi hiçbir mazeret ile açıklanamaz. Yasalarımız benzer raporu olanlar hakkında cezanın infazının mümkün olamayacağını öngörüyor.

Devam eden bu süreç, Türkiye’ye zarar vermektedir. Milli birliğimizi güçlendirmeli, ABD ve NATO merkezli tehditlere karşı iç cephede doğru ve birleştirici adımlar atılmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu konuda adım atması, cezaevindeki Komutanlarımız için hukuken de koşulları oluşan af yetkisini kullanması, FETÖ’ye karşı mücadele, toplum vicdanı ve hukuk açısından olması gereken tavırdır. Vatan Partisi süreç tamamlanıncaya kadar konunun takipçisi olacaktır.

Av. Nusret Senem

Vatan Partisi MYK Üyesi

Hukuk İşleri Bürosu Başkanı