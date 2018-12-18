ABD öncülüğündeki askeri koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan’ın, Türk askerinden ‘terörist’ olarak bahsedilen iletiyi paylaşmasının ardından başlayan kriz devam ediyor.

Skandal paylaşım hakkında Aydınlık’a açıklama yapan Ryan iletiyi okumadan paylaştığını söyledi. Türkiye’ye ‘en yüksek derecede saygı duyuduğunu’ ileri süren ABD’li komutan kendini şu ifadelerle savundu:



“ABD askerlerini ve çocukları gösteren fotoğraflara bakıyordum. (Bahse konu olan tweeti) başlığı okumadan paylaştım. Daha sonra hemen sildim. Ancak bunu yapmadan önce birisi ekran görüntüsünü almış ve bunu paylaşmış. Türkiye’ye en yüksek derecede saygı duyuyorum ve askerleri ile günlük olarak çalışıyorum. Türkiye’ye ya da halkına asla saygısızlık yapmam.”



NE OLMUŞTU?



Suyriye ve Irak’ta operasyonlar yürüten IŞİD karşıtı koalisyonunun sözcüsü Albay Sean Ryan, sosyal medyada Türk askerini terörist olarak tanımlayan bir iletiyi paylaştı. Sözcü daha sonra olayı ilk olarak ortaya çıkaran Alman gazeteciyi engelledi, ardından paylaşımı kaldırdı. Tepkinin büyümesi üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Amerikalı komutan kendisini şu sözlerle savundu: “Paylaştığım tweetin tamamını okumamıştım. Bu benim hatamdı, fark edince paylaşımı hemen sildim. Ancak hızlıca yayılan ekran görüntüleri üzerine olumsuz tepkiler aldım. Propaganda yapmayı bırakın.”



Albay Ryan’ın retweet ettiği hesapta ise profilin amacı ‘Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı devam eden askeri eylemleri resmileştirmek’ olarak açıklanmış.