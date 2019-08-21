Kahraman Mehmetçik, terör kurşunlarını hiçe sayıyor. Şırnak'ta girdiği çatışmada 2 kurşun yiyen ve tedavisi Tekirdağ'da devam eden Uzman Çavuş Enes Deve, bir an önce iyileşip silah arkadaşlarının yanına dönmek istiyor.

Uzman Çavuş Enes Deve, Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralandı. 2 kurşun yemesine rağmen çatışmayı bırakmadı. Tedavisi Tekirdağ'da devam eden kahraman Mehmetçik, o anları anlattı.Çocukluğundan beri asker olmak isteyen Enes'in ağabeyi de vatan görevinde.Tedavisi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde devam eden Enes Deve, bir an önce iyileşip silah arkadaşlarının yanına dönmek istiyor.Baba Bünyamin Deve ise gururlu.Uzman Çavuş Enes Deve; kararlı. Bir de mesajı var.