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O ekip suçlamalara yanıt verdi

Akdeniz Üniversitesi'ndeki FETÖ dosyası oldukça kabarık... Eski rektör İsrafil Kurtcephe'nin yargılandığı dava sürerken, kamuoyunu tedirgin eden iddialar ortaya atıldı. Eski çalışanlar bu iddilara "FETÖ davası gölgelenmek isteniyor" diye karşı çıktı.

O ekip suçlamalara yanıt verdi

Bir tarafta FETÖ'den yargılanan eski rektör İsrafil Kurtcephe, diğer tarafta hastanenin eski çalışanları...

Kurtcephe'nin yargılandığı davada Onkololi bölümünde usulsüzlük yapıldığı, FETÖ'ye rant sağlandığı iddia edildi.

Çeşitli soruşturmalar ile hastaneden ayrılmak zorunda kalan çalışanlar, radyasyon sızıntısı, nükleer deney, hurda cihazlarla tedavi gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı.  Eski çalışanlara göre bu şekilde üniversitedeki FETÖ yapılanması gölgelenmek istiyor.

Dönemin Sorumlu Fizikçisi Yrd. Doç. Dr. Yiğit Çeçen, nükleer sızıntı iddialarının da bilimsel bir temele dayanmadığını savundu.

Kamuoyunda kaygı uyandıran haberleri de belgelerle yalanladılar. 

Ana Bilim Dalı Eski Başkanı Prof. Dr. Melek Nur Yavuz, yürütülen soruşturmanın güvenilirliği için, bilirkişi incelemesi talep etti.



HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY - KAMERA: MESUT TÖRÜN
ulusal.com.tr

Etiketler; #Akdeniz Üniversitesi #fetö
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