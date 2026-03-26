O feribot seferleri fırtına sebebiyle iptal

Kuzey Ege’de etkisini artıran olumsuz hava koşulları, bölgedeki deniz ulaşımını kısıtladı.

Toygu Ökçün
Yayınlanma:

Kuzey Ege'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferler ile Gökçeada hattındaki 4 sefer iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Gökçeada-Kabatepe hattında da Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan ise saat 11.00 ve 15.00'deki seferler aynı nedenle iptal edildi.

DİĞER GÜZERGAHLARDA DURUM KONTROLLÜ

Açıklamada, diğer güzergahlardaki ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

feribot seferleri iptal edildi
