O firmaya kayyum atandı! Peşinatla dolandırıcılık iddiası sonrası karar çıktı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde faaliyet gösteren İsmailoğlulları Çar Prestij firmasına kayyum atandı. Uzun süredir çeşitli iddialarla gündeme gelen firmaya yönelik alınan bu karar, yargı sürecine taşınan gelişmelerin ardından geldi.

8 Temmuz 2025 tarihinde firma hakkında yapılan şikâyetler üzerine jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Operasyonda firma sahiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış, ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı. Firmaya yönelik en dikkat çeken iddialar arasında, yapılan sözleşmelere uyulmaması ve piyasadan düşük fiyat teklif edilerek alınan peşinatlar karşılığında vatandaşların mağdur edilmesi yer alıyor.

KAYYUM KARARI SONRASI GÖZLER MAĞDURİYETLERDE

Mahkeme tarafından alınan kararla şirkete kayyum atanmasına hükmedildi. Soruşturma süreci devam ederken, firma avukatlarının karara karşı 15 gün içerisinde itiraz hakkı bulunuyor.

Gelişmelerin ardından mağdur olduğunu öne süren bazı vatandaşlar da yasal süreçleri yakından takip ettiklerini belirtti. Kayyum atamasıyla birlikte şirketin yönetimi yargı gözetiminde yeniden yapılandırılacak.

Kaynak: Kocaali Gerçek Haber