“O gün sustum, artık susmayacağım” Ünlü oyuncuya taciz suçlaması

Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında sosyal medyada ortaya atılan bir taciz iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, 16 yaşındayken aynı okulda okuduğu Ak’ın başına silah dayayarak zorla birlikte olmaya çalıştığını öne sürdü.

“ARTIK SUSMAYACAĞIM”

Bahar dizisinde iki sezondur “Timur Yavuzoğlu” karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak hakkındaki iddia, fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel’in sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Bozyel, “O gün sustum, çünkü akrabamdı. Ama artık susmayacağım” ifadeleriyle yaşadığı olayı açıkladı.

Bozyel paylaşımında doğrudan isim vermese de, “Demet Evgar’la aynı dizide oynayan gri takımlı çocuk” ifadesini kullanarak kastettiği kişinin Mehmet Yılmaz Ak olduğunu iddia etti. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bozyel açıklamasında, “Diyarbakır’daydık. 16 yaşımdaydım, aynı okulda aynı sınıftaydık. Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı. İzin vermemiştim çok şükür. Kimse benim minyon ve az kiloda olduğuma bakmasın bence” ifadelerini kullandı.

“UZAKTAN AKRABAMIZDI”

Taciz iddiasının ardından neden sustuğunu da açıklayan Bozyel, “Çok uzaktan baba tarafından akrabam olduğu için kan davası çıkacağını öngördüğümden senelerce sakladım. Sakladığım daha birçok şey gibi. Özür dilemedi, pişman olmuştur elbette. O da çocuktur, ergendi. ‘Ünlü’ bir oyuncu olacağını o gün bilememişti” dedi.

Paylaşımının sonunda takipçilerine seslenen Bozyel, “Şu an bu ifşam ile beni suçlayabilir. Varsa biraz vicdanına bırakıyorum. O ne yaptığını çok iyi biliyor çünkü. Özetle sesinizi çıkarın, size sıra gelmesin diye sesini çıkartan insanlara görünür destek olun” sözleriyle çağrıda bulundu.